Üniversitelilerden şehit ve gazi aileleri, lösemili çocuklar ile sokak hayvanları için yardım defilesi

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Proje Araştırma ve Geliştirme Topluluğu (PAGUK), örnek bir sosyal sorumluk projesine imza atarak 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda tüm ekibi öğrencilerden oluşan bir ‘Yardım Defilesi' düzenledi. Defileye katkı sağlayan firmalar, yaptıkları destek ve yardım ücretlerinin dekontlarını 3 eşit parçada ilgili vakıf ve kuruluşlara yatırdıktan sonra PAGUK'a teslim etti.

SDÜ PAGUK'un Fashion Show adını verdiği etkinlikte, yerel ve ulusal firmaların ürünleri ile tasarımı üniversiteye ait olan ürünler, mankenlik adına hiçbir eğitim almadan 2 aydan bu yana prova yapan öğrenciler tarafından sergilendi. SDÜkkan ve Isparta Belediyesinin de destek verdiği projede, defilenin düzenlemesinde katkı sağlayan kuruluşlar, şehit ve gazi yakınlarına, lösemili çocuklara ve sokak hayvanlarına 3 eşit şekilde bağışta bulunarak, dekontlarını SDÜ PAGUK Topluluğu'na teslim ettr.

"Hiçbir karşılık beklemeden tüm esnafları dolaşarak, bu defileye katkı yapabilecek kişileri bulduk"

Etkinlik hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) açıklamalarda bulunan SDÜ PAGUK Başkanvekili Mert Karacan, "Biz, aslında 3 senedir bu organizasyonu yapıyoruz ama farklı sosyal projelere değiniyoruz. Önceki etkinliğimiz köy okulları projesiydi. Bu sene devlet de dahil herkes yardım yapıyor ama bizim üniversite öğrencilerinin de bu işte bir tuzu olsun istedik. Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri olarak her yıl bu tarz etkinlikler ve defile yapıyoruz ve her yıl başka sosyal sorumluluk projelerine entegre ediyoruz. Bu yıl devletimiz de vatandaşlarımız da yardım ediyor. Ama Süleyman Demirel Üniversitesi olarak sadece öğrencilik değil, bunun yanında manevi tarafımızı da güçlendirmek için bir proje oluşturalım dedik. Proje Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Topluluğu (PAGUK) öğrencileri olarak, hiçbir karşılık beklemeden tüm esnafları dolaşarak, bu defileye katkı yapabilecek esnafları buldular. Bunun sonucunda bu defileyi organize ettik. Katkı sağlayan firmaların hepsi, tamamıyla elden ücret ödemek yerine lösemili çocuklar, şehit-gazi yakınları ve barınağa katkı sağlayacaklarını temin ettiler ve biz de üniversitede güzel bir etkinlik yaparak, aynı zamanda kışa hoş geldin tarzı bir etkinlik olsun dedik. Böyle bir defile düzenledik. Hava şartları önceki gün yağmurlu gösteriyordu ama biz dua ettik. Tam defilemiz bitti ve yağmur başladı. Hava şartları da bizimle birlikteydi" dedi.

"Üniversitelilerin işi sadece ders çalışmak değil"

"Biz üniversiteliler olarak sadece amacımız ders çalışmak değil, bunun yanında yarar ve katkı sağlamak olduğunu düşünüyoruz" diyen PAGUK Başkanvekili Mert Karacan, "Yıl içerisinde hem ulusal hem de yerel bazda birçok etkinlik yapıyoruz. Bunların çoğunu, ‘Bir elin verdiğini diğer el görmesin' mantığıyla söylemesek de bu tarz büyük organizasyonları da elimizden geldiğince duyurmaya çalışıyoruz. Buradan gelen tüm gelirler de şehit-gazi yakınları, lösemili çocuklar ve sokak hayvanlarına gidecek" diye konuştu.

"Herkes çok büyük bir emek harcadı"

Üniversitede 800'ü aşkın üyesi bulunan PAGUK'un Başkanvekili Karacan, 2 ay boyunca derslerinden arta kalan zamanlarda gece-gündüz çalıştıklarını anlatarak "Topluluğumuzda toplam 800'ü aşkın üyemiz var ama sadece bu etkinlik için 36 kişi görev aldı. Bu 36 kişi yaklaşık 2 aydır canla başla çalışıyorlar. Mankenlerimizin hepsi üniversite öğrencisi. Hiçbiri bu işi profesyonel şekilde yapmıyorlar ama 2 ay boyunca hepsi gecelerini gündüzlerine katarak çalıştılar. Hepsi okulda da, dışarıda da çalışıyorlar. Çalışıyorlar, çıkıyorlar, okulda derslerine gidiyorlar ve akşam provalara katılıyorlar. Herkes çok büyük bir emek harcadı. Umarım değmiştir, umarım izleyenler zevk almıştır ve bu paralar yerine ulaştığı için manevi durumumuz da şu an eskisinden daha iyi" ifadelerini kaydetti.

"Firmalar bize ne kadar yardım yapacaklarını söylediler ve bize bu işin sonunda sadece dekont verdiler"

Karacan, "Elde edilen geliri söylemeyelim ama bir öğrencinin ulaşabileceği paralar değil bu rakamlar. Firmalara doğrudan parayı bize verin demedik, çünkü biz öğrenciyiz ve bir topluluğuz, elden para alma gibi bir durumumuz yok. Firmalarla belli anlaşmalar yaptık. Firmalar bize ne kadar yardım yapacaklarını söylediler ve bize bu işin sonunda sadece dekont verdiler. Belirtilen firma ve vakıflara gönderilen ücretlerin dekontlarını aldıktan sonra o firmaları bu işin içine dahil ettik. Bu ücretleri 3 eşit parça halinde ödediler, sokak hayvanlarına mama, lösemili çocuklara destek ile şehit ve gazi ailelerine destek şeklinde gerçekleştirdiler" dedi.

"Topluluklar, bence üniversitelerin öğrenci açısından bel kemiği"

Yaptıkları etkinliklerin diğer üniversitelerdeki topluluklar için de örnek teşkil etmesi gerektiğine dikkat çeken Karacan, "Biz, üniversitenin en eski topluluklarından bir tanesiyiz. Yeni açılan topluluklar var. Süleyman Demirel Üniversitesinde 100'e yakın topluluk var ve yeni gelen tüm arkadaşlara yardım etmek istiyoruz. Çünkü topluluklar, bence üniversitelerin öğrenci açısından bel kemiği. Bizler, yeni gelen herkesle işbirliği yaparak daha büyük projeler yapmak istiyoruz. Sadece Süleyman Demirel Üniversitesi olarak değil, bence Türkiye'nin her üniversitesinde topluluklar böyle bir şeyler yaparsa işimiz her konuda daha güzel olur" ifadelerini kullandı.