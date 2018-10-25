Uyuşturucu operasyonunda esrar öğütme makinesi ele geçirildi

Isparta'da narkotik polisinin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucu maddeler ile birlikte küçük esrar öğütme makinesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek adına çalışma başlattı. Aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda, geçtiğimiz gün Hızırbey Mahallesi'nde tespit edilen bir eve operasyon düzenleyen narkotik polisi, aramada 15 adet ecstasy hap, 1.43 gram esrar maddesi, hassas terazi ve küçük esrar öğütme makinesi ele geçirdi. Operasyonda M.C, Ö.B.B. ve V.Ç. isimli 3 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden M.C. ve Ö.B.B. hakkında ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, V.Ç.'nin ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltındaki şüphelinin, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği belirtildi.