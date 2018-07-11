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11 Temmuz 2018 19:02

Uyuşturucu satışı yapılan eve polis baskını: 3 gözaltı

Isparta’da narkotik polisi tarafından sokak satıcılarının uyuşturucu ticareti yaptığı eve düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 paket eroin maddesi, uyuşturucu paketleme malzemeleri ile kullanım aparatları ele geçirildi.

Uyuşturucu satışı yapılan eve polis baskını: 3 gözaltı

11 Temmuz 2018 19:02


Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını engellemek amacıyla çalışma başlatıldı.


İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, kent merkezindeki İstiklal Mahallesi’nde bir ikamette uyuşturucu satışı yapıldığını tespit eden narkotik polisi, yaptığı operasyonda A.A., M.Ö. ve T.A. isimli 3 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 2 paket halinde 0.87 gram eroin maddesi, uyuşturucu paketlemede kullanılan malzemeler ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.


Uyuşturucu suçlarından arandıkları ortaya çıktı


A.A. isimli şüpheliye ‘uyuşturucu madde kullanmak’ suçundan işlem yapan polis, M.Ö. ve T.A.’yı ise ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçlamasıyla gözaltına aldı. Yapılan sorgulama sonucunda M.Ö.’nün ayrıca 2 ayrı uyuşturucu suçundan, A.A.’nın ise 1 uyuşturucu suçundan daha arandığı tespit edildi.


Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.




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