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26 Ağustos 2018 18:17

Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu

Isparta Uyuşturucu Bağımlılıklarla ve Alkolizmle Mücadele Derneği üyeleri, bayram kutlamasında bir araya geldi.

Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu

26 Ağustos 2018 18:17


Çocuklarını zehir belasından kurtarmak için canları pahasına mücadele veren aileler, Kurban Bayramı’nda bir araya geldi. İl Özel İdaresi tarafından Merkez Kuleönü Beldesi’nde yapımı tamamlanan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen bayram buluşmasına AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de katıldı. Özel, kurdukları dernek üzerinden mücadele yapan ve bu savaşlarında galip gelen ailelerle sohbet etti, dertlerini dinledi. Milletvekili Özel, İl Özel İdaresi’nin yaptığı Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de inceledi.




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