Uyuşturucu savaşçısı aileler yeni kurulan merkezde buluştu

Çocuklarını zehir belasından kurtarmak için canları pahasına mücadele veren aileler, Kurban Bayramı’nda bir araya geldi. İl Özel İdaresi tarafından Merkez Kuleönü Beldesi’nde yapımı tamamlanan Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde gerçekleştirilen bayram buluşmasına AK Parti Isparta Milletvekili Recep Özel de katıldı. Özel, kurdukları dernek üzerinden mücadele yapan ve bu savaşlarında galip gelen ailelerle sohbet etti, dertlerini dinledi. Milletvekili Özel, İl Özel İdaresi’nin yaptığı Bağımlılık Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de inceledi.