Vali Günaydın: “24 saat şehit yakınları ve gazilerimizin emrindeyiz”

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, beraberinde derneğin Isparta Şubesi yönetim kurulu ve üyeleriyle birlikte Vali Şehmus Günaydın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Genel Başkan Mustafa Işık tarafından Vali Günaydın'a şehit yakınları ve gazilere gösterdiği yakın ilgiden dolayı teşekkür edilerek, plaket takdim edildi.

Her zaman şehit yakınları ve gazilerin 24 saat emrinde olduklarını ve bütün taleplerini karşılamak için tüm kamu görevlileriyle birlikte çalıştıklarını belirten Vali Günaydın, tüm şehit yakını ve gazilere teşekkür etti.