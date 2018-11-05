Vali Günaydın, Isparta'ya veda etti

Isparta'da yaklaşık 2016 yılından buyana görev yapan ve son Valiler Kararnamesi ile Kayseri Valisi olarak atanan Vali Şehmus Günaydın, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan personeli ve vatandaşlara veda ederek kentten ayrıldı.

Isparta'da Vali Şehmus Günaydın için veda töreni düzenlendi. Valilik binası önündeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen bürokrat, siyasi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar Vali Şehmus Günaydın ve eşi Aysel Günaydın ile vedalaştı. Kendisini uğurlamak için bir araya gelen herkes ile tek tek helalleşerek, tokalaşan Vali Günaydın, bazı vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.

“Ayrılmak tabii bizim için üzücü ama devlet memurluğunun bir sonucu bunlar”

Veda töreninde Vali Günaydın, “Ispartalı hemşehrilerimizden ayrılmak tabii bizim için üzücü ama devlet memurluğunun bir sonucu bunlar. Göller ve güller şehri Isparta'mızda yaklaşık 2,5 yıl hizmet etmeye çalıştık. Bu sırada bize destek olan çalışma arkadaşlarıma, milletvekillerimize, özellikle şehit yakınlarımız ve gazilerimiz olmak üzere herkesin büyük desteğini gördük. Basın mensuplarımıza da özellik teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten, bu görev sırasında eksik kaldığımız ve yetişemediğimiz yerlerle ilgili bizleri bilgilendirerek, o eksiklerin giderilmesinde ve o hizmetlerin yapılmasında bize ciddi destek verdiniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Isparta'ya şimdilik arz-ı veda ediyorum. Ispartalı hemşehrilerime çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık” dedi.

Vali Günaydın, daha sonra son kez Isparta Valiliği makam aracına binerek, Kayseri'ye gitmek üzere yola çıktı.