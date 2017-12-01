Vali Günaydın, Mada Adası’nda

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Şarkikaraağaç İlçesi’nin Gedikli Köyü’ne bağlı olan ve Türkiye’de üzerinde yerleşim yeri olan tek göl adası Mada Adası’na çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

Beyşehir Gölü’nde bulunan Mada Adası’na Gedikli Köyü sahilinden tekneyle geçen Vali Şehmus Günaydın, mahallede öncelikli olarak kadınları dinledi ve ardından mahalle meydanında vatandaşlarla buluştu.

“En güvenli ve ekonomik ulaşım sağlanacak”

Kış aylarında donan Beyşehir Gölü’nden mahallelerine ulaşmakta güçlük çektiklerini belirten ada sakinlerinin ulaşım talepleriyle ilgili görüşlerini dinleyen Vali Günaydın, bu konuda gerekli araştırma ve inceleme çalışmalarının yapılarak en güvenli ve ekonomik bir ulaşım yönteminin uygulanması için ilgililere talimat verdi. Vali Günaydın öncelikli olarak mahalle içerisindeki yolların düzenlenmesi gerektiğini belirterek ilgililerden bu konuda derhal çalışma yapılmasını istedi.

Mada ziyaretinin ardından Vali Günaydın, geçtiğimiz sene Gedikli Köyü ziyaretinde vatandaşların ada davetini kabul ettiğini belirterek, bu yıl adayı ziyaret ederek adada yaşayan vatandaşların sıkıntılarını dinleme fırsatı bulduğunu aktardı.

“Çözebildiğimiz sorunları en kısa sürede çözeceğiz”

Vali Günaydın, “İlçe Kaymakamımız, İl Genel Meclisi Başkanımız ile üyeleri ve diğer görevlilerimizle beraber sorunları dinledik. İnşallah çözebildiğimiz sorunları en kısa sürede çözeceğiz. Gönül arzu ediyor ki bütün vatandaşlarımızın tüm taleplerini yerine getirelim. Ancak imkânlar elverdiği ölçüde bu çalışmaları yapacağız. Vatandaşlarımıza değişik alternatifler sunduk, özellikle öğrencilerimizin sıkıntı çekmemeleri için Kaymakamlıkça yapılan çalışmaları dinledik ve eğitim konusunda çok büyük bir sıkıntının olmadığını gördük. Mahalle içerisinde yapılan çalışmalara da arkadaşlarımız hemen başlayacak. Mahallede yaşayan hanımların talepleri oldu, onları karşılayacağız. İnşallah en kısa sürede adada yaşayan vatandaşlarımızın bize ilettikleri sorunlar konusunda önemli bir mesafe alacağımızı düşünüyorum” dedi.

Mada Adası ziyaretinin ardından Yenişarbademli İlçesi Gölkonak Köyü’ne geçen Vali Şehmus Günaydın, burada da vatandaşlarla bir araya geldi. Köy yollarının sıcak asfaltla kaplanmasından dolayı Vali Günaydın’a teşekkür eden vatandaşlar herhangi bir taleplerinin olmadığını belirttiler.