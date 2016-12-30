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30 Aralık 2016 17:33

Vali Günaydın muhtarlarla buluştu

Vali Günaydın muhtarlarla buluştu

30 Aralık 2016 17:33

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 2016 yılının son toplantısında muhtarlarla bir araya geldi.
Isparta Valisi Şehmus Günaydın, 2016 yılının son toplantısında muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda Vali Günaydın, “Bu yılın son toplantısı münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Geçen toplantımızda da ifade ettiğim gibi bundan sonra her ay toplanacağız. Köylerimizin, mahallelerimizin sorunlarını burada konuşarak, en kısa sürede nasıl çözeriz bunun tartışmasını ve görüşmesini yapacağız. Kış nedeniyle köy ziyaretlerimize biraz ara verdik. Ancak havalar düzeldiğinde inşallah gitmediğimiz merkez köylerimize ziyaretlerimizi gerçekleştireceğiz” dedi.

“Çok önemli görevler ifa ediyoruz, sorumluluğumuz fazla”
Muhtarlarla beraber önemli görevler ifa ettiklerini belirten Günaydın, “İnsanlarımıza, milletimize ve ülkemize hizmet için önemli makamlardayız. Bu makamlarda olmamız sorumluluklarımız da arttırıyor. Arkadaşlarımıza hep ifade ediyorum. Mahallenizde, köyünüzde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımızı bizlere lütfen bildirin. Çünkü bizim en önemli görevlerimizden bir tanesi ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını süratle gidermektir. Eğer bir vatandaşımız, benim kömürüm yok, ısınamıyorum diyorsa, bir vatandaşımız, benim erzağım yok diyorsa, bunu süratle gidermek bizim en büyük ve en önemli görevimizdir. Onun için bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyalım” diye devam etti.

“Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideremezsek görevimizi eksik yapmış oluruz”
Vali Günaydın şöyle devam etti; “Bizler eğer vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılayamazsak, bir el uzatamazsak o zaman görevimizi eksik yapmış oluruz diye düşünüyorum. Okullarımızın, mahallemizdeki diğer kamu kurum ve kuruluşların hizmetlerinde eğer bir aksaklık olursa lütfen zamanında bize bildirin. İlgili müdürlerimize gidin, oradan sonuç çözüm bulamazsanız, bir ilerleme olmaz ise lütfen bize gelin. Daha önceki toplantılarımızda da belirttiğim sizler bizim elimiz, gözümüz, kulağımızsınız. Ortada çözülmesi gereken bir sorun varsa bunu öncelikli olarak sizlerin tespit ederek süratle ilgili birimlere bildirmeniz gerekiyor” dedi.
Vali Günaydın, muhtarların yeni yılını kutladı.



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