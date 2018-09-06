Vali Günaydın Sarıidris’te halkla kucaklaştı

Programa Vali Şehmus Günaydın, Eğirdir Kaymakamı Abdullah Akdaş, Sarıidris Belediye Başkanı Ramazan Pala ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Sarıidris Kasabasında çok sayıda vatandaş tarafından karşılanan Vali Şehmus Günaydın yaptığı konuşmada, düzenlenen kurslara özellikle kadınların yoğun ilgi göstermesinden dolayı duyduğu memnuniyeti iletti. Vali Günaydın; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 15 Temmuz hain darbe girişimini bertaraf eden milletimizin aynı zamanda bütün dünyaya da bu millet üzerinde kim oyun oynamaya kalkarsa sonunun hüsran olacağını gösterdiğini hatırlatarak, günümüzde de saldırının boyutunun ve çeşidinin her geçen gün arttırıldığını söyledi.

“Üretme ve çalışma konusunda çok güzel bir tablo var”

Vali Günaydın yaptığı konuşmada, “Biz, birbirimize destek oldukça, kenetlendikçe bütün bu saldırılar akamete uğratılacaktır. Bunun için çalışacağız ve üreteceğiz. İşte, Sarıidris kasabamızda büyük memnuniyetle görüyorum ki üretme ve çalışma konusunda çok güzel bir tablo var. Bu tabloyu oluşturan herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel kurslar açılmış, kurslara özellikle hanımların gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. Hepiniz iyi ki varsınız” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Şehmus Günaydın Eğirdir Kaymakamlığı Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını vererek tebrik etti.

Vali Günaydın programın ardından Sarıidris Kasabasında yoğun bir şekilde yetiştiriciliği yapılan mantar üretim ve paketleme tesisini gezerek yetkililerden bilgi alarak mantar paketledi.

Bir süre kasaba sokaklarında dolaşan Vali Günaydın, vatandaşlarla selamlaşıp sohbet etti.

Vali Günaydın son olarak ise Sarıidris Belediyesi’ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Ramazan Pala’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.