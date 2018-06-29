Vali Günaydın, Yalvaç’ta düğüne katıldı

Isparta’da her ay farklı bir ilçede yapılan muhtarlar toplasının Haziran ayı adresi Yalvaç ilçesi oldu. İlçede görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Şehmus Günaydın, talep ve önerileri dinledi. Toplantıda muhtarlar, yapılan hizmetlerden dolayı Vali Günaydın’a vatandaşlar adına teşekkür ederek, görüş alışverişinde bulundular.

“Bizim var olma sebebimiz vatandaşlarımıza hizmet etmek”

Muhtarlar toplantısında Vali Günaydın, “Vatandaşlarımızın hizmetin en iyisine layık olduğuna inanıyoruz, bizim var olma sebebimiz tüm vatandaşlarımıza, ülkemize ve milletimize hizmet etmektir. Bizler vatandaşlarımızın bir eksini giderdiğimizde bundan mutlu olan insanlarız” dedi.

“Hedeflerimizi gerçekleştiriyoruz”

Günaydın, toplam 420 kilometre olan köy grup yollarının, geçen yıl hedeflenen 200 kilometresini de geçerek, 212 kilometre sıcak asfalt kaplandığını, geriye kalan 208 kilometrenin de bu yıl tamamlanacağını söyledi.

Vali Günaydın, “Hedefimiz 2023 yılına kadar bütün köy yolarını sıcak asfalt kaplamak. Önümüzdeki yıl bunun çalışmalarına başlayacağız” dedi.

İçme suyu için pompaj kullanan köylerin elektrik enerjisi yerine güneş enerjisine geçişi için hedeflenen 116 köyün büyük bir kısmında bunu tamamladıklarını aktaran Vali Günaydın, köylere bu yıl için 20 milyon parke taşı dağılacağını söyledi.

Köylerde vatandaşlarla buluştu, düğüne katıldı

Muhtarlar toplantısının ardından sırasıyla Terziler, Ayvalı, Körküler, Mısırlı ve Kırkbaş köylerini ziyaret eden Vali Şehmus Günaydın, vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerileri dinledi, iletilen konularla ilgili beraberinde bulunan yetkiliklere derhal çalışma yapmaları talimatını verdi.

Köy ziyaretlerinde öncelikli olarak kadınları dinleyen Vali Günaydın, köylerde yaşlılarla da yakından ilgilenerek, çocuklara hediyeler verdi. Mısırlı Köyü’nde genç bir çiftin düğün törenine de katılan Vali Şehmus Günaydın davul ve zurnayla karşılandı. Genç çifti tebrik eden Vali Günaydın çifte ömür boyu mutluluklar diledi.