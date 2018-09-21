Vali Günaydın‘a fahri hemşehrilik verildi

Isparta Merkeze bağlı Deregümü Köyü Muhtarlığı, vatandaşların talepleri doğrultusunda İhtiyar Heyeti kararıyla Vali Şehmus Günaydın'a Fahri Hemşehrilik Beratı takdim etti.

Başta sıcak asfalt çalışmaları olmak üzere altyapı ve üstyapı çalışmalarının yoğun şekilde köylere ulaştırılmasında büyük gayretleri için Vali Günaydın'a Fahri Hemşehrilik Beratı takdim ettiklerini aktaran Deregümü Muhtarı Osman Katırcı, bu kararın vatandaşlar ve köy ihtiyar heyetiyle birlikte alındığını söyleyerek, Vali Şehmus Günaydın'a tüm köy halkı adına teşekkür ettiklerini söyledi.

Katırcı: “Özel İdare'den 1 milyon TL destek oldak”

İl Özel İdaresi kanalıyla her türlü hizmeti aldıklarını dile getiren Muhtar Katırcı Isparta'da yolu ilk sıcak asfalt olan merkez köyün kendileri olduğunu belirterek yapılan hizmetleri anlattı. Muhtar Katırcı, “Her türlü hizmeti alıyoruz Allah'a şükür, kilit parke taşımız geldi, kanalizasyonsuz mahallemiz kalmadı ayrıca damlama sulama çalışmalarımız için İl Özel İdaremizden yaklaşık 1 Milyon TL destek aldık” dedi.

Günaydın: “Altyapı çalışmalarını da hızlı bir şekilde tamamlıyoruz”

Tüm Deregümü halkına teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Günaydın ise Isparta'da tüm köyleri ziyaret etmek hedefiyle yola çıktıklarını ve şu ana kadar da 170'in üzerinde köyü ziyaret ettiklerini söyledi. Vali Günaydın, “Bu kapsamda da Deregümü Köyü'nü birkaç kez ziyaret ettik. Deregümü Köyü üreten bir köyümüz, domates ve çiçek üretiminde önemli noktalara gelmiş köyümüzün daha ileri noktalara gitmesi için altyapı çalışmalarını da hızlı bir şekilde tamamlıyoruz ve hizmetleri en kaliteli şekilde Deregümü halkının istifadesine sunuyoruz” dedi.

Takım oyunuyla 400 kilometrelik sıcak asfalt rekoru kırıldı

Yapılan sıcak asfalt çalışması sayesinde Deregümü Köyü'nün adeta Isparta'nın bir mahallesi haline geldiğini aktaran Vali Günaydın Isparta ve köylerine yapılan tüm hizmetlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç ve Isparta Milletvekilleriyle birlikte takım oyunu oynayarak özellikle 14 ay gibi kısa bir süre içerisinde 400 kilometre sıcak asfalt ile Türkiye rekoru kırdıklarını ve 2023 yılına kadar yolu sıcak asfalt olmayan köy kalmayacağını söyledi.