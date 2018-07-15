Vali Günaydın’dan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Vali Günaydın, yayımladığı mesajında Türk Milleti’nin 15 Temmuz 2016’da ortaya koyduğu milli birlik ve beraberliğe dikkat çekerek, “15 Temmuz 2016 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından gerçekleştirilen hain kalkışmaya karşı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla birlikte aziz milletimiz, tıpkı Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi ecdadından almış olduğu güç ve ilhamla canınl ortaya koyarak kendi iradesine ve özgürlüğüne sahip çıkmıştır” dedi.

Tüm Türkiye’de olduğu gibi, Isparta’da da gencinden yaşlısına tüm vatandaşların, 15 Temmuz gecesi üzerlerine düşeni yaptığını ve meydanları doldurduğunu, emanetlerine sahip çıktığını ve hainlerin emellerine ulaşmalarına engel olduğunu kaydeden Vali Günaydın, “Bundan sonra bize düşen görev, yapılanları unutmamak kaydıyla aynı özveriyle bu vatan ve millet sevdamızı gelecek kuşaklara aktarmak, birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak ülkemizi daha iyi seviyelere ulaştırmaktır. Devletimiz tüm kurumları, güvenlik güçleriyle asil milletimizin dua ve destekleriyle, ülkemizin bekasına kast eden tüm hain odaklara ve bölücü terör örgütlerine karşı mücadeleden, asla taviz vermeyeceğini büyük bir kararlılıkla ortaya koymuştur” diye konuştu.

Vali Günaydın son olarak 15 Temmuz ve tüm şehitleri yad ettiğini belirterek gaziler ve aileleri için sağlık ve huzur temennisinde bulundu; “Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, vatanımıza ve demokrasimize karşı yapılan hain kalkışmaya direnen, bu uğurda canlarını feda ederek Türkiye’nin kaderini değiştiren 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, bütün şehit ve gazilerimizin ailelerine sağlık, huzur ve esenlikler diliyorum.”