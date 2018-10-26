Validen muhtarlara düğün magandası uyarısı

Isparta Valisi Şehmus Günaydın Ekim Ayı Merkez Muhtarlar Toplantısı'nda muhtarlarla bir araya geldi. Toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Vali Günaydın, yetkililere sorunların çözümü konusunda talimat verdi. Toplantıda düğün ve eğlencelerdeki silah kullanımının engellenmesine dikkat çeken Vali Günaydın, “Silah atma olayını mutlaka ve mutlaka önleyeceğiz. Mahallenizde bir düğün oluyorsa arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bilginiz olacak ve düğün sahiplerine kesinlikle gerekli uyarıları ciddiyetle yapacaksınız ve bu konudaki kararlılığınızı ortaya koyacaksınız. İnsanlarımızın hayatı bizim için çok değerlidir. Magandalar insanlarımızın en mutlu gününü onlara zindan ediyorlar. Şiddeti tasvip etmiyoruz, silah atılmasını tasvip etmiyoruz, her türlü kanunsuzluğu önlemek için bizler görevimizi iyi yapmak zorundayız” dedi.

“İhtiyaçlar süratle karşılansın”

Toplantıdaki konuşmasında önemli konularda mesajlar veren Vali Şehmus Günaydın, özellikle yaklaşan Kış mevsimi dolayısıyla vatandaşların acil ihtiyaçlarının süratle karşılanmasını isteyerek, bu konuda en önemli temas noktalarının muhtarlar olduğunu söyledi.

Vali Günaydın, “Bu konuda Sosyal Yardımlaşma Vakfımız ve ilgili kurumlarımız 24 saat çalışacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaptık. Sosyal Yardımlaşma Vakfı'ndaki arkadaşlarımızın görevleri esnasındaki en büyük destekçileri sizlersiniz” dedi.

“Eğlencelerde kesinlikle silah kullanılmayacak”

Konuşmasında özellikle düğünlerde silah kullanma konusu üzerinde hassasiyetle duran Vali Günaydın önemli uyarlılarda bulunarak bu konuda muhtarların vatandaşları uyarmalarını istedi. Vali Günaydın Emniyet ve Jandarma içerisinde bu konuyla ilgili özel birimler oluşturduklarını ve eğlencelerde silah kullanma konusunda denetimlerin artırılacağını söyledi.

“Silah kullanımını mutlaka önleyeceğiz”

Vali Günaydın, “Silah atma olayını mutlaka ve mutlaka önleyeceğiz. Mahallenizde bir düğün oluyorsa arkadaşlar mutlaka ve mutlaka bilginiz olacak ve düğün sahiplerine kesinlikle gerekli uyarıları ciddiyetle yapacaksınız ve bu konudaki kararlılığınızı ortaya koyacaksınız. İnsanlarımızın hayatı bizim için çok değerlidir. Magandalar insanlarımızın en mutlu gününü onlara zindan ediyorlar. O yüzden düğünlerde silah atma olayını kesinlikle ve kesinlikle önleyeceğiz. Bakın Emniyet ve Jandarma bünyesinde bu işle ilgili özel birimler kurduk. Sivil görevliler oluşturduk ve muhtarlarımız da bu konuda duyarlı olacaklar. Çok net söylüyorum düğünlerde, eğlencelerde ve konvoylarda silah atılmayacak. Kim yaparsa en ağır şekilde cezalandırılacaktır. Şiddeti tasvip etmiyoruz, silah atılmasını tasvip etmiyoruz, her türlü kanunsuzluğu önlemek için bizler görevimizi iyi yapmak zorundayız. Böyle yapacağız ki vatandaşımız, milletimiz huzur ve güven içerisinde olsun” ifadelerini kullandı.