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14 Temmuz 2018 12:51

Vicdansız sürücü çarptığı köpeği bırakıp kayıplara karıştı

Isparta’da duyarsız bir sürücünün aracıyla çarptıktan sonra olay yerinde kanlar içinde bıraktığı köpeğin durumu yürekleri sızlattı.

Vicdansız sürücü çarptığı köpeği bırakıp kayıplara karıştı

14 Temmuz 2018 12:51

Vicdansız sürücü kayıplara karışırken, Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma gönüllüleri ise sürücünün bulunması için çalışma başlattı.


Isparta’nın Gazikemal Mahallesi’ndeki 121. Cadde üzerinde seyreden plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir araç, saat 01.00 sıralarında yolun karşısına geçmek isteyen köpeğe çarptı. Ayak ve vücudunun bazı bölgelerinde çarpmanın etkisiyle kırıklar oluşan hayvan kanlar içinde yerde kaldı. Olay yerine gelen duyarlı vatandaşlar bir süre yaralı köpekle ilgilenirken, emniyet ekipleri de yaralı hayvanın tedavisi için seferber oldu.


Durumun haber verilmesiyle olay yerine Isparta Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nden ekip sevk edildi.


Yaralı köpeğin bulunduğu alana gelen nöbetçi veteriner hekim, bir süre hayvanı inceledikten sonra merkeze götürdü. Köpek yapılan tüm müdahalelere rağmen öldü.


Öte yandan, Isparta Sokak Hayvanlarını Koruma gönüllüleri ise köpeğe çarpıp kaçan sürücünün bulunması için çalıştığı öğrenildi.




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