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28 Temmuz 2018 17:31

Yaban domuzları korkutuyor

Isparta Eğirdir Altınkum Mahallesi sakinleri, gece saatlerinde dağdan inen yaban domuzlarının, mahalledeki çöpleri karıştırdığı için çöp toplama alanlarına gidemediklerinden şikayetçi.

Yaban domuzları korkutuyor

28 Temmuz 2018 17:31


Altınkum Mahallesinde bulunan Yeni Mavikent Sitesi’ne ve Sezginler Kooperatifi evlerinin arkasına kadar gelen yaban domuzlarının, çöplükten aldığı artıkları Yeni Mavikent Sitesi’nin otoparkında yediklerini anlatan mahalle sakinlerinden Halil Kesiktaş, yaban domuzlarını gören sokak köpeklerinin hep birlikte havladığı için saatlerce uyuyamadıklarını söyledi.


Yaban domuzlarının yaklaşık 1 aydır her gün 4-5 adetlik gruplar halinde evlerinin yanına kadar geldiğini anlatan Halil Kesiktaş, "Hem dışarı çıkıp çöplerimizi atamıyoruz hem adeta koro halinde havlayan köpeklerin sesinden geceleri geceleri uyuyamıyoruz" dedi.




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