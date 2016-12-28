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28 Aralık 2016 14:19

Yaban keçisi envanter çalışması tamamlandı

Yaban keçisi envanter çalışması tamamlandı

28 Aralık 2016 14:19

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 6’ncı Bölge Müdürü Adnan Yılmaztürk, sorumluluk alanı içinde olan 8 yaban hayatı geliştirme sahası ile 8 devlet avlağında yaban keçisi kış envanter çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Av ve yaban hayatı yönetiminde doğru kararlar alabilmek için yaban hayvanı popülasyonlarının birey sayısı, bunların yaş ve cinsiyet durumları, doğan yavruların yaşama oranları gibi temel bilgilere gerek duyulduğunu kaydeden Yılmaztürk, "Bu bilgilerin elde edilmesi etüt-envanter çalışmaları ile gerçekleştirilmektedir. Envanteri eksik veya yapılmamış bir planlamanın başarıya ulaşması mümkün değildir. Bu durum, diğer doğal kaynakların yönetiminde olduğu gibi yaban hayatının planlanması ve yönetiminde de önem kazanmaktadır. Günümüzde sürdürülebilir doğal kaynak yönetimi kavramının ön plana çıkmasıyla etüt-envanter çalışmalarının önemi daha da belirgin bir şekilde hissedilmiştir. Bu doğrultuda Bölge Müdürlüğümüz sorumluluğu içerisinde bulunan 8 Yaban Hayatı Geliştirme Sahası ile 8 Devlet Avlağında 2016 yılı yaban keçisi kış envanteri yapıldı. Çalışmalara 4 orman mühendisi, 7 orman muhafaza memuru, 11 saha bekçisi katıldı" dedi.

"Yaban hayatını korumak ciddi bir iştir"
Envanter sonuçlarına bağlı olarak koruma kontrol faaliyetleri ile avlanma planları oluşturulduğunu aktaran Yılmaztürk, "Zor arazi koşullarında yapılan envanter çalışmalarına, Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesin Öğretim Görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Yasin Ünal da ekibiyle birlikte destek verdi. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Yaban hayatını etkin şekilde korumak, geliştirmek ve planlamak ciddi bir iştir. Biz bu işin gereklerini, kendi alanında yetişmiş personellerimizle, üniversite hocalarımızla ve yöredeki paydaşlarımızla birlikte yerine getiriyoruz. Planlı çalışmalarımız sonucunda Bölge Müdürlüğümüz sınırları içerisinde yaban hayvanı popülasyonları her yıl artmakta, türlerin yaşadıkları alanlar genişlemektedir" diye konuştu.



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