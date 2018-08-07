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07 Ağustos 2018 16:19

Yalvaç’ta yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine jandarma baskını: 1 gözaltı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, çok sayıda kenevir bitkisi, kurutma aşamasında kubar esrar maddesi ve silah ele geçirildi.

Yalvaç’ta yasa dışı kenevir yetiştiriciliğine jandarma baskını: 1 gözaltı

07 Ağustos 2018 16:19

Konuyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Isparta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Yalvaç ilçesi Bağkonak köyünde bir şahsın uyuşturucu madde elde etmek maksadıyla yasa dışı kenevir bitkisi ektiği yönünde bilgilere ulaşıldı. Bunun üzerine yapılan araştırma, takip ve adli makamlardan alınan arama kararıyla, F.D. (35) isimli şahsın ev ve eklentileri ile bahçesine baskın düzenlendi.


Aramalarda boyları 30-120 santimetre arasında değişen ve fasulyelerin içerisine ekili vaziyette 64 kök kenevir bitkisi, 2 adet av tüfeği ve kurutulmaya bırakılmış 352 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Konuyla ilgili F.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.


Yakalanan malzemeler muhafaza altına alınırken, ele geçirilen kenevir bitkileri de yakılmak suretiyle imha edildi.


Konuyla ilgili Isparta Valiliği İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, "Isparta İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenine yönelik faaliyetlerini kararlılıkla sürdürmeye devam edecektir" denildi.




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