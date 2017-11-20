Diğer
Kategoriler
20 Kasım 2017 17:10

Yayaya çarpan otomobil, direğe çarparak durabildi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde bir otomobil, dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisine, ardından da elektrik direğine çarptı.

Yayaya çarpan otomobil, direğe çarparak durabildi

20 Kasım 2017 17:10

Kazada lise öğrencisi ve otomobil sürücüsü yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, kaza Eğirdir - Konya karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 32 E 0638 plakalı otomobil, okula gitmek üzere dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi E.A.’ya, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Eğirdir Turan Yazgan Anadolu Lisesi öğrencisi E.A. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra yaralıları ambulansla hastaneye sevk ettiler.


Öte yandan, kaza sonrasında yaralı öğrencinin vücudunda kırıklar olduğu belirtilirken, sürücünün ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
5
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    5°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    11°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç