Yayaya çarpan otomobil, direğe çarparak durabildi

Kazada lise öğrencisi ve otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Eğirdir - Konya karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün kontrolünden çıkan 32 E 0638 plakalı otomobil, okula gitmek üzere dolmuşa binmek için yolun karşısına geçmek isteyen lise öğrencisi E.A.’ya, ardından da elektrik direğine çarptı. Kazada, Eğirdir Turan Yazgan Anadolu Lisesi öğrencisi E.A. ve otomobil sürücüsü yaralandı. Durumun haber verilmesiyle birlikte olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleyi yapan ekipler, daha sonra yaralıları ambulansla hastaneye sevk ettiler.

Öte yandan, kaza sonrasında yaralı öğrencinin vücudunda kırıklar olduğu belirtilirken, sürücünün ise hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.