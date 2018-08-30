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30 Ağustos 2018 16:46

Yazgan: “Takımımıza sahip çıkalım, bu bir kaza”

Ispartaspor’un eski başkanlarından Atakan Yazgan, Isparta Davrazspor’un Türkiye Ziraat Kupası maçında Kalespor karşısında 0-1 mağlup olmasının ardından “Paniğe kapılmayın.

Yazgan: “Takımımıza sahip çıkalım, bu bir kaza”

30 Ağustos 2018 16:46

Davrazspor birkaç takviyeyle ligde başarılı olur” dedi.


Eski başkanlar Atakan Yazgan, Isparta Davrazspor’un Türkiye Ziraat Kupası maçında Kalespor karşısında 0-1 mağlup olmasının ardından açıklamalarda bulundu. Yazgan, “Bu bir kaza. Davrazspor ilk maçında şanssız bir yenilgi aldı. Dünya devi Fenerbahçe’de bu tür kazalar yapıyor. Büyük takım yenilmeyecek diye bir şey yok. Takımı ben beğendim. Maçı televizyondan izledim. Fenerbahçe’nin eski kaptanı Onur Kayador’un da görüşünü aldım. Onur Kaptan da ‘Takım kötü değil’ dedi. Birkaç takviyeyle bu iş olur. Paniğe kapılmayın. Valimiz Şehmus Günaydın’ın ve Ali Bolat Başkanlığı’ndaki yönetimin büyük gayretleri var. Biraz sabretmemiz gerekiyor. Hep birlikte takımımızı destekleyelim. Isparta Davrazspor’umuzun başarı için hep birlikte hareket edelim. Lige kadar bu takım hazır olur” dedi.




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