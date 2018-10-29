Yelkencileri rüzgarsızlık vurdu

Altın Elma Optimist yarışları, rüzgarın olmamasından dolayı yapılamadı.

Isparta Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 2018 Yılı Yelken Federasyonu İl Temsilciliğinin Faaliyet Programında yer alan Altın Elma Optimist Yelken Yarışlarının üçüncüsü bu yıl 26-29 Ekim 2018 tarihleri arasında Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübü ev sahipliğinde düzenlendi.

9 kulüp 95 sporcu katıldı

İstanbul Galatasaray Yelken Kulübü, İstanbul Fenerbahçe Yelken Kulübü, Muğla Bodrum Büyükşehir Belediyespor Yelken Kulübü, İzmir - Urla ARM Yelken Kulübü, Muğla Fethiye Belediyespor Yelken Kulübü, Tekirdağ Yelken İhtisas Spor Kulübü, Antalya Yelken Kulübü, Antalya -Kaş Yelken Kulübü, Muğla -Göcek Yat ve Yelken Kulübü ve ev sahibi olarak Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübü olmak üzere bu yıl optimist yarışlarına 9 kulüp, 95 sporcu katıldı.

Plaket Töreninde Buruk Veda

Bu yıl hava muhalefetinden dolayı optimist yarışmalarının yapılamadığını üzülerek ifade eden Başhakem Sevinç Tuncalı Emek, “Bu yıl maalesef havamızda rüzgarın olmamasından dolayı yarışmalarımızı yapamadık. 9 Kulüp, 95 sporcu Eğirdir'e gelmişti. Bu önemli bir sayı. 3 gün boyunca gerekli ölçümlerimizi yaptık ama maalesef bu yıl olmadı. Bütün kulüplerimize ve sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle de ev sahibi kulübümüz Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübü'ne ve emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl rüzgarımız olur ve yarışmalarımızı yaparız” dedi.

Başhakem Sevinç Tuncalı Emek'in konuşmalarının ardından kulüplere ve yarışmada görev yapan hakemlere Eğirdir Belediye Spor Yelken Kulübü tarafından hazırlanan plaketler takdim edildi. Plaket töreni toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

Altın Elma Optimist yarışları plaket törenine; Kaymakam Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Can Serhan Altay, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür Vekili Gönül Şahin, Isparta Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan, kulüp temsilcileri ve sporcular katıldı.