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01 Aralık 2017 17:36

Yeni Isparta Otogarı 14 ayda tamamlanacak

Isparta’da 5 ay önce 200 dönümlü arazide başlayan yeni otogar inşaatının 14 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

Yeni Isparta Otogarı 14 ayda tamamlanacak

01 Aralık 2017 17:36


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, 200 dönümlük bir alanda projelendirilen Isparta Şehirlerarası Terminal, AVM, Kırsal Terminal Projesinde inşaat çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. İnşaat çalışmalarının hızla sürdüğünü ifade eden Günaydın, çalışmaların 5. ayında beton dökümü olarak yüzde 60’lar seviyesine gelindiğini kaydetti.


Günaydın, “Şu anda 5. ayımızı doldurduk. Şu ana kadar 35 bin metreküp beton dökümü ile 4 bin 500 ton demir döşendi. Böyle büyük bir tesisin yapımında da döküm olarak yüzde 60’lar seviyesine ulaştık. Toplamda yaklaşık 70 bin metreküp beton dökümüne yaklaşacağız” dedi.



14 ay içinde tamamlanacak


Binaların yapımının depreme dayanıklı olarak gerçekleştirildiğini kaydeden Başkan Günaydın, “14 ay içerisinde 200 dönümlük kalıcı yapıyı bitirmeyi planlıyoruz. Isparta’mızın nüfusu bir milyona ulaşsa da buranın işlerliği, dayanıklılığı ve yeri değişmeyecek. Türkiye’de uzun yıllara yönelik proje gerçekleştirilmiyor, ancak biz bunu burada çözdük. Bu olayı bizim gibi çözme çabasında olan bir şehir olduğunu zannetmiyorum” şeklinde konuştu.


Bir yandan yeni otogar inşasının devam ettiğini diğer yandan da otogara ulaşımı sağlayacak olan yollarda çalışmalarının devam ettiğini belirten Günaydın, otogarın doğu bölümünden geçecek olan 25 metre genişliğine sahip yolun dolgu işlemlerinin de bittiğini söyledi. Yine diğer ulaşım yolları ile birlikte otogara ulaşımın 3 dakika içerisinde gerçekleştirilebileceğini aktaran Yusuf Ziya Günaydın, “Geleceğe yönelik yollar da yapılıyor. Süratli, kolay ulaşımı sağlayacak kullanışlı yollar olacak. Şehircilik olarak çalışılmış bir proje” dedi.


Eski otogar yerine yeşil alan yapılacak


Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın, yeni otogarın tamamlanmasıyla birlikte mevcut kullanımda olan otogarın da yıkılacağını ve yerine yeşil alan yapılacağını ifade etti.




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