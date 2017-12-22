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22 Aralık 2017 21:50

Yılbaşında satılmak üzere 500 litre kaçak içki ele geçirildi

Isparta’da polisin düzenlediği operasyonda yılbaşında satış için hazırlanmak üzere sevk halinde olan 500 litre kaçak içki ile 706 adet sahte Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) bandrolü ele geçirildi.

Yılbaşında satılmak üzere 500 litre kaçak içki ele geçirildi

22 Aralık 2017 21:50


Edinilen bilgiye göre, yılbaşı öncesinde kontrolleri sıklaştıran Isparta Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, aldığı istihbarı bilgiler doğrultusunda il merkezinde operasyon düzenledi.


Geçtiğimiz gece düzenlenen operasyon kapsamında Isparta - Afyonkarahisar karayolu üzerindeki Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) kavşağında bir aracı durduran ekipler, 20 bidon halinde hazırlanmış kaçak içki ile 706 adet sahte TAPDK bandrolü ele geçirdi. Yapılan incelemeler sonucu kaçak yollarla üretildiği tespit edilen içkilere ve sahte bandrollere el konulurken, söz konusu araçta bulunan Ş.G. isimli şüpheli ise gözaltına alındı.


Gözaltına alınan Ş.G.’nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edeceği belirtildi.




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