Yılın ‘En İyi Genç Mimarı' Eğirdir'den

Eğirdirli Mimar Ali Sinan, ‘Eğirdir Çarşı' projesiyle sektörün en prestijli ödüllerinin verildiği bir platform haline gelen Sign of the City Awards'ta, 30 yaşın altında olan, nitelikli ve sürdürülebilir mimari proje çalışmaları bulunan mimarlara verilen ‘En İyi Genç Mimar' ödülüne layık güldü.

Türkiye gayrimenkul ve inşaat sektörlerinin prestiji olarak kabul edilen Sign of the City Awards'da (SotCA) yarışmasında ödüle değer bulunan projeler 6 Kasım'da Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de gerçekleştirilen ödül töreninde açıklandı.

Ödül töreninde, sunucunun "Genç ve dinamik yapısını yaratıcı çözümler ve yerelle buluşturan, yerelle olan iletişimini yepyeni dinamiklerle projeye yansıtan, güçlü ve sade bir mimari dili kullanan bir genç tasarımcıya gidiyor" ifadeleriyle sahneye davet edilen Mimar Ali Sinan'a ödülü takdim edildi.

Teknik elemeyi geçen projeler arasında, alanlarında uzman olan jüri üyeleri tarafından 1.aşama değerlendirmesi yapıldı ve finale kalan, her kategoriden 5 aday belirlendi. Finale kalan 5 proje, son olarak bütün jüri üyelerinin değerlendirmesine sunuldu. Her proje; jürinin belirlediği soruları cevaplayacak 3 dakikalık bir sunum hazırladı. Sunum sonunda proje yetkilisi 5 dakikalık bir görüşmeyle, projeyi jüriye yüz yüze anlatma fırsatı buldu. Değerlendirme sonucunda her kategoriden bir proje Sign of the City olmaya hak kazandı.