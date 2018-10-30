YÖREX'de elma çorbası ve elma tatlısı tanıtıldı

Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) desteği ile 9'uncusu düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda YÖREX Eğirdir'in elma çorbası ve elma tatlısı tanıtıldı.

Isparta Eğirdir Belediyesi, ATB tarafından düzenlenen YÖREX'e katıldı. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan YÖREX'teki standı ziyaret ederek başarı dileklerinde bulundular. Son Valiler Kararnamesi ile Kayseri'ye atanan Vali Şehmus Günaydın da fuardaki Eğirdir standını ziyaret ederek ürünler hakkında bilgi aldı.

Eğirdir Belediyesi açtığı stantta, yaklaşık 3 ton elmanın yanı sıra, elma suyu, elma çorbası, kerevit (ıstakoz), elma reçeli, elma marmelatı, elma lokumu, elma cipsinin yanında, ilçenin tanıtım broşürleri, kitapları, katalogları ve CD'leri de fuar ziyaretçilerine dağıtıldı.

5 yıldı otel aşçılarına elma çorbası ve elma tatlısını tattırdılar

Belediye Başkanı Ömer Şengöl tarafından fuarın 3. gününde özel olarak hazırlatılan elma çorbası ve tatlı su kerevitinin Eğirdir standına renk kattığı belirtildi.

Antalya'daki 5 yıldızlı otellerin mutfak şefleri de standa gelerek elma çorbası ve elma tatlısından tadarak Başkan Şengöl ile fikir alışverişinde bulundu.

Gönen Belediye Başkanı Ahmet Doğan, Düzce İl Kültür Turizm Müdürü Resul Taşdan, Türkiye Aşçılar Federasyonu temsilcileri Eğirdir standının misafirleri oldular.

Fuarda Eğirdir ve Eğirdir Belediyesi'ni ise Basın ve Halkla İlişkiler Sorumluları Selçuk Tokgöz ve Emrah Çelik ile Özel Kalem Müdürü Eşref Çatal temsil etti.