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07 Eylül 2018 16:21

Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından kısa süre önce açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklaması ve üniversite kayıt döneminin başlamasıyla birlikte Isparta’daki yurt ve apart işletmecileri Şehirlerarası Otobüs Terminali çevresinde kamp kurdu.

Yurt ve apartçılar otogar çevresine kamp kurdu

07 Eylül 2018 16:21


Kente gelen öğrencilerin Isparta’da konaklama ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, aynı zamanda hizmet sağlamak adına otogar çevresinde stantlar oluşturdu. Farklı imkan ve olanakların sunulduğu yurt ve apart işletmecileri, ‘Hoş geldin’ diyerek karşıladıkları öğrenciler ve ailelerine misafirperverlik örneği sergileyerek, gereken destek ve yardımı sağlıyor.


Çok sayıda apart ve yurt işletmecilerinin bulunduğu alanda, kayıt dönemi boyunca hareketliliğin devam etmesi beklenirken, eski öğrenciler de kente gelen yeni öğrencilere yol gösterici çalışmalar yapıyor.




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