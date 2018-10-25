Zabıta'dan ‘Yerli üretim logolu etiket' denetimi

Pazar esnafı yerli üretim logolu etiket kullanması noktasında uyarılırken, taksici esnafının da araç kullanma izin belgeleri denetlendi.

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatları doğrultusunda pazaryerlerinde ve taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi.

Zabıta ekipleri pazaryerlerinde denetimlerin yanı sıra pazar esnafını yerli üretim logolu etiket kullanımı konusunda uyardı. Şehirde bulunan 40 taksi durağı ve bu duraklara bağlı çalışan 215 adet ticari taksi esnafı denetlendi.

“Amaç, kaliteli, güvenli ve sürekli hizmet verilmesi”

Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler ilimizde kurulan pazaryerlerini ve mahalle pazarlarımızda pazar esnafımıza yerli üretim logolu etiket kullanmaları konusu başta olmak üzere çeşitli konularda gerekli denetimlerde bulundu. Pazarcı esnafımızın yerli üretim logolu etiket kullanmaları sağlandı. Yine ilimizde bulunan 40 adet taksi durağı ve bu duraklara bağlı çalışan 215 adet ticari taksici esnafımızın gerekli denetimleri yapıldı. Bu denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen ticari araç kullanma izin belgesi olmayanlara işlem uygulandı. Ayrıca taksici esnafımızla birlikte belediyemiz zabıta karakolunda yapılan toplantıda ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın ve misafir olarak bulunan asker ile öğrenci ailelerinin kaliteli, güvenli ve sürekli hizmet almaları ile ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu.”