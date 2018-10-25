İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Zabıta'dan ‘Yerli üretim logolu etiket' denetimi

Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri pazaryerleri ve taksi durakları ile taksici esnafını denetledi.

Pazar esnafı yerli üretim logolu etiket kullanması noktasında uyarılırken, taksici esnafının da araç kullanma izin belgeleri denetlendi.


Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın'ın talimatları doğrultusunda pazaryerlerinde ve taksi durakları ile bu taksi duraklarında çalışan ticari taksicilerin denetimlerini gerçekleştirdi.


Zabıta ekipleri pazaryerlerinde denetimlerin yanı sıra pazar esnafını yerli üretim logolu etiket kullanımı konusunda uyardı. Şehirde bulunan 40 taksi durağı ve bu duraklara bağlı çalışan 215 adet ticari taksi esnafı denetlendi.


“Amaç, kaliteli, güvenli ve sürekli hizmet verilmesi”


Isparta Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede şunları söyledi; “Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekipler ilimizde kurulan pazaryerlerini ve mahalle pazarlarımızda pazar esnafımıza yerli üretim logolu etiket kullanmaları konusu başta olmak üzere çeşitli konularda gerekli denetimlerde bulundu. Pazarcı esnafımızın yerli üretim logolu etiket kullanmaları sağlandı. Yine ilimizde bulunan 40 adet taksi durağı ve bu duraklara bağlı çalışan 215 adet ticari taksici esnafımızın gerekli denetimleri yapıldı. Bu denetimler sonucunda kurallara uymadığı tespit edilen ticari araç kullanma izin belgesi olmayanlara işlem uygulandı. Ayrıca taksici esnafımızla birlikte belediyemiz zabıta karakolunda yapılan toplantıda ilimizde yaşayan vatandaşlarımızın ve misafir olarak bulunan asker ile öğrenci ailelerinin kaliteli, güvenli ve sürekli hizmet almaları ile ilgili karşılıklı istişarelerde bulunuldu.”

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.