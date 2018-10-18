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Zehir tacirini dedektör köpek Odin enseledi

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şahıs, emniyetin dedektör köpeği Odin tarafından enselendi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen şahıs, emniyetin dedektör köpeği Odin tarafından enselendi. Şüphelinin evinde ve müştemilatta yapılan aramalarda esrar ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.


İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin edindiği bilgiye göre, Eğirdir Göktaş köyünde ikamet eden K.G. isimli şahsın uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçen polis ekipleri, dün şüphelinin ikametine operasyon düzenledi.


Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, K.G.'nin evinde ve müştemilatta dedektör köpek Odin ile yapılan aramalarda 10 paket satışa hazır esrar maddesi ile 21 adet ecstasy hap ele geçirildi.


Operasyonda gözaltına alınan K.G.'nin ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı öğrenildi.

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