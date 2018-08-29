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29 Ağustos 2018 20:57

Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur Elemeleri: Isparta Davrazspor: 0 - Denizli Kale Belediyespor: 1

Ziraat Türkiye Kupası 1.

Ziraat Türkiye Kupası 1.Tur Elemeleri: Isparta Davrazspor: 0 - Denizli Kale Belediyespor: 1

29 Ağustos 2018 20:57

Tur Elemeleri’nde Isparta Davrazspor, sahasında Denizli Kale Belediyespor’a 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti.


Tur Eleme Maçları kapsamında Isparta Davrazspor, Denizli takımlarından Kale Belediyespor’u konuk etti. Isparta Atatürk Stadı’nda oynanan mücadeleye iyi başlayan konuk ekip, 13. dakikada Levan Ingorokva’nın golüyle 1-0 öne geçti. 70. dakikada Ümit Koz ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kalınca Denizli Kale Belediyespor mücadeleye 10 kişi devam etmek zorunda kaldı. İlerleyen dakikalarda Isparta Davraz’ın atakları sonuçsuz kalınca, Denizli Kale Belediyespor sahadan 1-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Isparta Davrazspor turnuvaya veda etti.




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