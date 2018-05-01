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01 Mayıs 2018 15:32

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe’de kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla binlerce kişi Maltepe Miting Alanı’nda gerçekleştirilen kutlamalara katıldı.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Maltepe’de kutlandı

01 Mayıs 2018 15:32

Kutlamalarda sendika temsilcileri, sanatçılar, meydanda toplanan kalabalığa hitap etti.


1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarının İstanbul’daki adresi Maltepe Miting Alanı oldu. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı alanı, vatandaşlar, sendika üyeleri sabahın erken saatlerinde doldurmaya başladı. Maltepe’de toplanan çok sayıda sendika üyesi, 1 Mayıs’ı kutladı.


1 Mayıs kutlamalarına katılan tiyatro sanatçısı Genco Erkal, sahnede yaptığı konuşma öncesinde şiir okudu. "İşçi sınıfına selam olsun" diyen Genco Erkal, meydanda bulunanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.


DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ise yaptığı konuşmada, 1 Mayıs’ın emek ve barış olduğunu belirterek, "1 Mayıs emek, demokrasiden, adaletten, özgürlükten, eşitlikten yana olanlar, bu ülke bizimdir diyenler; bu ülkenin bütün değerlerini güzelliklerini biz üretiyoruz, memleketimize sahip çıkıyoruz diyenler hepimiz hoş geldik, sefa getirdik. Yaşasın 1 Mayıs, yaşasın birlik, yaşasın dayanışma" dedi.




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