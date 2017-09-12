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12 Eylül 2017 11:38

1 milyar Euro’luk maç

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu maçında Barcelona, bu akşam Camp Nou’da Juventus’u ağırlayacak.

1 milyar Euro’luk maç

12 Eylül 2017 11:38

Devler Ligi’nin açılışına sahne olacak karşılaşmada iki takımın toplam değeri ise 1 milyar Euro’dan fazla.


UEFA’nın kulüp düzeyindeki en büyük organizasyonunda 2017-2018 sezonu heyecanı bu akşam oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Gecenin maçında İspanyol devi Barcelona ile İtalya’nın köklü kulüplerinden Juventus karşı karşıya gelecek. İki takım geçen sene de çeyrek finalde mücadele etmiş ve Juventus rakibini saf dışı bırakmıştı.



Toplam değerleri 1 milyar 245 milyon Euro


UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden 32 takım içinde kadro değeri en yüksek ikinci takım olan Barcelona ile Juventus arasında oynanacak maçın piyasa değeri tam 1 milyar 245 milyon Euro. Transfermarkt verilerine göre, Barcelona 706.50 milyon Euro, Juventus da 538.60 milyon Euro kadro değerine sahip. Katalan ekibinin en değerli oyuncusu 120 milyon Euro ile Lionel Messi olurken, İtalyan ekibinde ise bu kulvarda 75 milyon Euro ile Gonzalo Higuain bulunuyor.



Juventus’un üstünlüğü var


Barcelona ile Juventus, kulüp tarihleri boyunca çeşitli organizasyonlarda 13 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Katalanlar 4 galibiyet alırken, İtalyanlar ise 5 defa kazandı. 4 karşılaşmada da taraflar birbirine üstünlük sağlayamadı. İki takım arasındaki en farklı skor ise geçen sezon oynanan çeyrek final ilk karşılaşmasında alındı. Juventus, bu maçta rakibini Dybala (2) ve Chiellini’nin golleriyle 3-0 mağlup etmişti.



Arda kadroda yok


Barcelona’da forma giyen Arda Turan, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşmasında Juventus’a karşı forma giyemeyecek. Milli futbolcu, Türkiye’nin Hırvatistan ile oynadığı karşılaşmada sakatlanmış ve takımının Espanyol ile oynadığı lig maçının kadrosuna da alınmamıştı.




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