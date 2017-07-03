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03 Temmuz 2017 11:05

1 milyon 200 bin canlı balık Türkiye’den Umman’a uçakla götürüldü

Kılıç Holding, Umman’da ilk kez başlayacak kültür balıkçılığı için 1 milyonun üzerinde yavru çipura balığı ihracatı gerçekleştirdi.

1 milyon 200 bin canlı balık Türkiye’den Umman’a uçakla götürüldü

03 Temmuz 2017 11:05


Türkiye’nin ve dünyanın önemli su ürünleri firmalarından Kılıç Holding, Umman’da ilk kez başlayacak kültür balıkçılığı için 1 milyon 200 bin yavru çipura gönderdi. Arap ülkelerine yavru balık ihracatı yapan Kılıç Holding, tüm Körfez ülkelerine ihracatını artırmayı hedefliyor.


"Arap ülkelerinin yavru balık ihtiyacını karşılıyoruz"


Türkiye’nin, kültür balıkçılığı üretimi konusunda Yunanistan’ı geride bıraktığını, çipura ve levrekte pazarın lideri olduğunu kaydeden Kılıç Deniz Ürünleri Kuluçkahaneler ve Yurt Dışı Yatırımlar Direktörü Serkan Ilgaz, "Muğla ve Aydın’da yer alan kuluçkahanelerimizde yılda 200-250 milyon adet yavru balık üretiyoruz. Türkiye’de yavru balık üretiminin yarısını biz karşılıyoruz. Şimdiye kadar yavru balıklarımızı deniz yolu ile ihraç ediyorduk. Ancak deniz yolu ile ulaşamadığımız yeni pazarlara uçak kargosu ile nakliyelere başladık. Özellikle Körfez ülkelerinde başlayan canlı balığa dair ilgi, bizi harekete geçirdi. Tunus, Umman ve Suudi Arabistan’a canlı balık ihracatı gerçekleştiriyoruz. Hali hazırda Tunus pazarının yüzde 30’unu elimizde bulunduruyoruz. Son olarak Umman’da ilk kez başlayacak olan kültür balıkçılığı için 500 bin dolar değerinde yavru çipura balığın ihracatını yaptık. Türkiye’de havayoluyla yapılan bu büyüklükteki ilk canlı balık gönderimi olması, bu ihracatın önemli bir yanını oluşturuyor" dedi.


Yavru balıklar özenle Umman’a ulaştı


Milas’taki kara kuluçkahanesinden İzmir Adnan Menderes Havaalanı’na getirilen yavru balıklar, hava kargoyla Umman’a ulaştırıldı. Özel plastikten yapılan kutulara yerleştirilen 2 gram ağırlığındaki yaklaşık 1 milyon 200 bin adet adet yavru balık, suyun oksijen değerlerinin düşmemesi için oksijen tüpleriyle desteklenerek uçağa yüklendi. Umman’daki tesiste kuluçkahane olmaması nedeniyle, gönderilen balıklar 1 yıllık bakımla 400 grama eriştiğinde satışa sunulacak.




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