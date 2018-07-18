1 milyon Euro’ya Boluspor’a gitmişti

isim oldu. Ertuğrul Taşkıran için belirlenen piyasa değeri 50 bin Euro!

Futbol dünyasının piyasa değerlerinin analizlerini yapan transfermarkt, futbolcuların değerlerini güncelledi. En dikkat çekici isimlerden birisi ise Atiker Konyaspor’la sözleşme imzalayan Ertuğrul Taşkıran oldu. Süper Lig’de forma giyen futbolcuların piyasa değerinde yaşanan yükseliş ve düşüşlere bakıldığında, değeri en çok düşen 3. isim olarak öne çıkan Ertuğrul Taşkıran’a, 50 bin Euro bonservis bedeli biçildi. Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’den Boluspor’a 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ertuğrul’un güncel piyasa değeri, 1 yıl önceki bonservis bedelinin tam 20’de 1’i.

1 milyon Euro’ya transfer olmuştu

Geçtiğimiz sezon başında Fenerbahçe’den Boluspor’a 1 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmasına karşın, ligde 2, Türkiye Kupası’nda da 4 karşılaşmada forma giyen Ertuğrul Taşkıran’la, sezonun bitmesinin ardından yollar ayrıldı. Bu futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Boluspor, opsiyon hakkını kullanmazken, Ertuğrul Taşkıran, Konyaspor’la anlaşmaya vardı. 1 yıl önce 700 bin Euro’luk piyasa değeri olan Ertuğrul, Boluspor’da forma şansı bulamazken, değeri de oldukça düştü. Ligin bitimiyle birlikte 150 bin Euro değer biçilen 28 yaşındaki kalecinin değeri büyük bir düşüşle 50 bin Euro’ya geriledi.