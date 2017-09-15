1 ton 200 kiloluk köpekbalığı yakalandı

Devasa köpekbalığı pazartesi günü kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak.

Marmara Denizi’nde palamut sürüsünün peşine takılarak dolaşan devasa büyüklükte köpekbalığı balıkçı ağlarına takıldı. 1 ton 200 kilogram ağırlığındaki “Pamuk” cinsi köpekbalığı balıkçıların büyük uğraşları sonucu tekneye çekildi. Balık av sezonunun açıldığı günden buyana yakalanan ilk köpekbalığı olan balık Balıkçı Kenan’ın Beylikdüzü Yaşam Vadisi Tesisleri’ne getirilerek sergilenmeye başlandı. Sergilenen köpekbalığına, tesisi ziyaret eden vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Bu büyüklükteki bir balığı ilk defa gören vatandaşlar köpekbalığı ile hatıra fotoğrafı çekildi.

Kanser hastalarına ücretsiz dağıtılacak

Tesiste sergilenen devasa balık 18 Eylül Pazartesi günü saat 11.00-12.00 saatleri arasında kanser hastalarına ücretsiz olarak dağıtılacak. Balıkçı Kenan olarak bilenen Kenan Balcı, 10 seneden bu yana yakalanan en büyük köpekbalığı olduğunu söyledi. Balcı, “Palamutun ve balık bolluğunun işaretidir. Bu köpek balıkları bol balık olmayan yerde olmaz. Balık sürülerinin peşinde Marmara ve Karadeniz’de dolaşıyor. Marmara’da yakalandı. 1 ton 200 kilo. kanser hastalarımıza Allah şifa versin , onların şansı bu. Hep talep ediyorlardı köpekbalığı. Onların şansına geldi hem de çok büyük olarak. Pazartesi günü saat 11.00-12.00 arası hastalarımıza ücretsiz dağıtacağız. Beylikdüzü Türkiye Deniz Canlıları Müzesi Balıkçı Kenan tesislerinde dağıtılacak” diye konuştu.

Tesise gelen Soner Yıldırım isimli vatandaş, “Daha önce hiç bu kadar büyüğünü görmedim. Çok değişik. Bununla insanın denize karşılaştığını düşünemiyorum bile. Hatıra fotoğrafı da çekildik. Bizim için anı oldu. Balıkçı Kenan’a teşekkür ederiz” şeklinde konuştu. Yine bir başka ziyaretçi Sabahattin Öztürk ise “Biz köpekbalığını ilk defa Balıkçı Kenan da gördük. İzmir’de kanser bir yakınım var. Buradan oraya köpekbalığı eti gönderiyoruz. Çünkü başka yerde bulunmuyor” dedi.