1. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı Büyükçekmece'de gerçekleşti

Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Etkinliği” çok sayıda bisikletçinin katılımıyla gerçekleştirildi. Altı kategoride gerçekleşen 1. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Etkinliği'nde Yıldız Erkek, Yıldız Bayan, Master, Büyük Bayan, Büyükler ve Gençler kategorisinde yarışan bisikletçiler kıyasıya mücadele verdi.

Bisiklet sürücüleri, Büyükçekmece'de hafta sonu etkisini göstereceği söylenen Tropical Medicane kasırgası söylentilerine rağmen yarışı iptal etmeyerek pedallarına sarıldı. Organizasyona Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Başak Sancar, Belediye Başkan Danışmanı Reşit Oral, Bulgaristan Bisiklet Federasyon Başkanı Evgenii Dimitrov ve Dünya Olimpiyat Derneği Başkan Yardımcısı Alper Kasapoğlu katıldı.

“Sporun gönüllerde taht kurduğunu gösteriyor”

Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, yarışmalarda dereceye giren bisikletçileri kutlayarak, “Bu organizasyonun ev sahipliğini yapmak Büyükçekmece Belediyesi olarak bizim için ayrı bir onur. Ali Hüryılmaz Bisiklet Kulübü olarak vefayı sizde biz çok iyi gördük. Aynı zamanda bu başarınızdan dolayı sizleri de tebrik ediyoruz. Bisiklet sporu, buradaki bisiklete duyulan ilgi ve alaka ülkenin özellikle bizim de içinde bulunduğumuz alanında Medicane kasırgası söylentisine rağmen yine de burada olmanız bu sporun ne kadar gönüllerde taht kurduğunu gösteriyor. Bölgemizde böyle bir organizasyonu düzenleyip bizlere ev sahibi ve sizlere paydaş olma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bugün burada aslında bu etkinlikte madalyaları verecek olan kişi Büyükçekmece Belediye Başkanımız Dr. Hasan Akgün'dü. Özel bir nedeninden dolayı burada olamadı. Bu vesileyle tüm sporcu arkadaşlarımıza başarılar dilediğini iletmemizi, katılımcılara da selam, sevgi ve saygılarını iletmemizi istedi. Bu vesileyle sevgi, saygı ve selamlarını iletiyorum sayın belediye başkanımızın. Büyükçekmece'de sporu en üst seviyeye çekerek dünyaya örnek olmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sonuçlar

Yarışmada yıldız erkeklerde Refik Can, yıldız bayanlarda Aytül Beyan Tırgil, gençlerde Yakup Cemil Kamış, büyük erkeklerde Gökhan Uzuntaş, büyük bayanlarda Hilal Öksüz masterlerde ise Zafer Yalın birinci oldu.