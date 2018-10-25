10 bin kişi sağlık için yürüyecek

28 Ekim Pazar günü 10.30'da gerçekleştirilecek yürüyüşe Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Ali Murat Alatepe başta olmak üzere ilçe protokolü, milli sporcular ve Esenyurtlu vatandaşlar katılacak.

Esenyurt kaymakamlık eski binasının önünden başlayıp Esenyurt Belediyesi önünde sonlanacak yürüyüşe 10 bin kişinin katılması bekleniyor. Toplam 2,2 kilometrelik bir mesafeyi yürüyerek kat edecek vatandaşlar sağlık için yürüyüş mesajı verecekler. Yürüyüşe katılım için kayıt olan her vatandaşa tişört hediye edilirken, noter huzurunda yapılacak çekilişle de 500 kişiye tablet, bisiklet, ücretsiz sağlık taraması, eşofman takımı, spor çantası, saat, futbol topu hediye edilecek.

Yürüyüş sonrası ise belediyenin önünde çevre ve sağlık kuruluşları için kurulacak stantlarda akşam saatlerine kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Vatandaşlar bir yandan yazdan kalma son günlerde eğlenceli bir yürüyüşe katılmanın keyfini yaşarken diğer yandan sağlık için yürüyüş konusunda bilinçlenecek.