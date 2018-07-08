Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2018 11:58

10 binden fazla mülteci çocuk Avrupa’da kayboldu

Avrupa Birliği ülkelerine giden mülteci çocuklardan 10 binden fazlası kayboldu.

10 binden fazla mülteci çocuk Avrupa’da kayboldu

08 Temmuz 2018 11:58

Çocukların fuhuş ve organ çetelerinin eline düştüğü sanılıyor.


Vatanlarını terk ederek Avrupa’ya giden milyonlarca mülteci yaşam mücadelesi verirken, aileler de parçalanıyor. Resmi raporlara göre 10 binin üzerinde çocuğun Avrupa Birliği ülkelerinde kayboldu. Bu çocukların fuhuş ve organ mafyasının ağına düştüğü düşünülüyor. Avrupa ülkeleriyse sorunu ‘adli vaka’ olarak ele alarak fuhuş ve organ çetelerine adeta göz yumuyor.



ABD ve Avrupa’nın umurunda değil


Mülteciler konusunda ABD ve Avrupa üç maymunu oynarken, BM, NATO, UCM gibi dünya üzerinde barış ve huzuru sağlamayı misyon edindiğini savunan yapılar da yaklaşım ve uygulamalarıyla kayıp nesillerin oluşmasına adeta zemin hazırlıyor. Mültecilere el uzatansa Türkiye liderliğindeki bir kaç ülkeden ibaret.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
31
°
C
Hafis Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Hafis Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç