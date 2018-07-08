10 binden fazla mülteci çocuk Avrupa’da kayboldu

Çocukların fuhuş ve organ çetelerinin eline düştüğü sanılıyor.

Vatanlarını terk ederek Avrupa’ya giden milyonlarca mülteci yaşam mücadelesi verirken, aileler de parçalanıyor. Resmi raporlara göre 10 binin üzerinde çocuğun Avrupa Birliği ülkelerinde kayboldu. Bu çocukların fuhuş ve organ mafyasının ağına düştüğü düşünülüyor. Avrupa ülkeleriyse sorunu ‘adli vaka’ olarak ele alarak fuhuş ve organ çetelerine adeta göz yumuyor.

ABD ve Avrupa’nın umurunda değil

Mülteciler konusunda ABD ve Avrupa üç maymunu oynarken, BM, NATO, UCM gibi dünya üzerinde barış ve huzuru sağlamayı misyon edindiğini savunan yapılar da yaklaşım ve uygulamalarıyla kayıp nesillerin oluşmasına adeta zemin hazırlıyor. Mültecilere el uzatansa Türkiye liderliğindeki bir kaç ülkeden ibaret.