10 ülkeden 733 projenin yarıştığı olimpiyatlarda kazananlar belli oldu

Dr. Necmettin Erbakan Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, “İnşallah 24 Haziran seçiminden sonra Türkiye’nin hızla yeniden kalkınma hamlesini başlattığı bir döneme başlayacağız. İşte o dönemde bizim bütün amacımız sizin gibi gençlerin önünü açmak” dedi.

Öğrencilerin bilimsel faaliyetlere ilgilerinin ve katılımlarının arttırılması amacıyla Çekmeköy Belediyesi’nin Maltepe Üniversitesi işbirliğinde bu yıl Prof. Dr. Necmettin Erbakan adına düzenlediği 3’üncü Uluslararası Bilim Olimpiyatları’nda kazananlara ödülleri düzenlenen törenle dağıtıldı. Maltepe’de bir otelde gerçekleştirilen törene Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu, Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz, Çekmeköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aktaş, Maltepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şahin Karasar ile çok sayıda öğrenci katıldı. 10 ülkeden 733 projenin katıldığı olimpiyatlarda ürettiği çalışmalarla dereceye girenler ödüllendirildi. Dünyanın dört bir yanından liseli öğrencilerin katıldığı olimpiyatlarda projeler araştırma, teknoloji ve enerji verimliliği adı altındaki 3 kategoride değerlendirildi. Yetenekli gençlerin geliştirdiği çalışmaların ödüllendirildiği olimpiyatlarda projeleriyle birincilik elde eden öğrencilere 10 bin, 2’ncilere 5 bin, 3’üncülere 3 bin lira ve 2’şer öğrenciye 2 bin liralık mansiyon ödülü verildi.

1’incilere 10 bin lira ödül

Olimpiyatlarda Araştırma branşında Sazan Balığı Pullu Derisi İle Hazırlanan Sıvı Özütün Pıhtılaşması Üzerine Olan Etkisinin Araştırılması çalışmasıyla Ezgi Boz, enerji kategorisinde Eyüp Kaan Şahin; Tarım Dostu Güneş Enerjisi Modeli Tasarımı projesiyle, Teknoloji kategorisinde ise Enes Sefa Çetin ve İbrahim Enes Aslan Programlamayı Öğreten Eğitim Seti Tasarımının Yapılması ve Prototipinin Üretilmesi projeleriyle birinciliği elde ederek 10 bin liralık ödülün sahibi oldu. Birinci olan öğrenciler ödüllerini Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Davut Kavranoğlu’nun elinden aldı.

“Türkiye’nin hızla yeniden kalkınma hamlesini başlattığı bir döneme başlayacağız”

Bilim ve teknolojiye önem veren devletlerin çok güçlü devletler olarak yollarına devam ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kavranoğlu, “Türkiye elinden tutulmaya muhtaç bir ülke olmaktan kurtulsun, dünyanın güçlü ülkelerinden biri olsun, kimsesizin kimsesi olsun. Takip edilen liderlik yapan bir ülke olmamız lazım. Akıl, bilim varsa sizin petrolünüz, doğalgazınız hatta toprağınız da olmasa dünyanın en zengin ülkelerinden birisi olabilirsiniz. Şimdi yapmaya çalıştığımız şey inşallah 24 Haziran seçiminden sonra Türkiye’de artık bilimin, teknolojinin devlet sistematiğine çok daha sistematik olarak girdiği ve devlet bürokrasisinin azaltıldığı Türkiye’nin hızla yeniden kalkınma hamlesini başlattığı bir döneme başlayacağız. İşte o dönemde bizim bütün amacımız sizin gibi gençlerin önünü açmak” dedi.

“Niye Aziz Sancarlar bu ilçeden çıkmasın”

Öğrencilerin ürettikleri projelerle olimpiyatlarda yer almalarının önemine dikkat çeken Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ise, “ Kaybedeni olmayan bir organizasyon bu, 3’üncü yılımız ben inanıyorum, niye Aziz Sancarlar bu ilçeden çıkmasın. Aziz Sancar’a o gün sunulan imkanlar bugünden daha mı iyiydi değil. Neden bir kardeşim 30 yaşında neden bir Nobel Ödülü’ne aday olmasın ve almasın. Bizler yerel yöneticiler olarak hakikaten bir farkındalık oluşturuyoruz” diye konuştu.