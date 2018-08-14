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14 Ağustos 2018 15:50

10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kadın şüpheli yakalandı

İstanbul’da girdikleri alışveriş merkezleri ve marketlerde, alışverişe dalan kadınların çantalarını çalan 2 kadın şüpheli yakalandı.

10 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran 2 kadın şüpheli yakalandı

14 Ağustos 2018 15:50

Şüphelilerin hırsızlık olayını yanlarında bulundurdukları 10 yaşındaki çocuğa yaptırdıkları öğrenilirken, şahısların pekçok suçtan kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Şahısların girdikleri markette bir kadının bebek arabasından çantasını çalması kameralara yansıdı.


İstanbul’da alışveriş merkezleri ve marketlerde kadınların çantalarını çalan şahıslar yakalandı. Edinilen bilgiye göre; şüphe üzerine polis ekipleri 2 kadın ve bir çocuğu teknik takibe aldı. Metroyla Fatih Hasekİ Sultan Mahallesi’ndeki Millet Caddesi’ne bir markete giren 2 kadın ve yanlarında bulunan çocuğun, markette alışveriş yapan kadınları izlediklerini tespit eden polis ekipleri harekete geçti. Şahısların marketten çıktığını gören polis ekipleri, markette alışveriş yapan Fatma Y.’nin (42) bebek arabasının altına koyduğu çantanın kaybolduğunu tespit etti. Olay üzerine harekete geçen polis ekipleri, yakaladıkları 3 şüpheliyi gözaltına aldı.


Şüphelilerden Kutlay F. ile Nazan B. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilek sorguya alınırken, 10 yaşında olduğu öğrenilen B.T. ise Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine götürüldü.


Yapılan incelemelerde yankesicilik, hırsızlık, sahte kimlik beyan etmek, resmi belgede sahtecilik, sahte para kullanmak, uyuşturucu satmak gibi suçlardan Kutlay F.’nin daha önceden 85 kez, Nazan B.’nin ise 42 kez polise geliş kaydı olduğu ortaya çıktı.


Çocuk Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından, şüpheli iki kadının hırzılık olaylarında kullandıkları 10 yaşındaki B.T. ailesine teslim edilirken, şüpheliler Kutlay F. ve Nazan B. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Öte yandan tutuklanan 2 şüphelinin hırsızlıkları 10 yaşındaki çocuğa yaptırdıkları, yakalanmaları durumunda "Çocuk işte kendi kendine yapmış. Herhalde oyun sanıyordu, özür dileriz" diyerek çaldıklarını iade ettikleri öğrenildi.



Hırsızlık anı güvenlik kamerasında


2 kadın şüphelinin yanlarında bulundurdukları 10 yaşındaki çocukla birlikte bir markete girdikleri görülüyor. Şüphelilerin markette alışveriş yapan bir kadının bebek arabasından çantalarını çalması ve marketten uzaklaşması kameralara yansıyor.




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