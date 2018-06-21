10 yaşındaki çocuğun ayağı tramvayın altına sıkıştı

Ayağı sıkışan talihsiz çocuk çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay saat 12:00 sıralarında Merter Mehmet Akif Tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre arkadaşı ile birlikte tramvay durağında bekleyen 10 yaşındaki Enes İlter dengesini kaybederek rayların üzerine düştü. Bu sırada durağa yanaşan tramvayın altında ayağı sıkışan talihsiz çocuğun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Vatandaşlar durumu hemen polis sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa bir süre sonra sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından çıkarılan çocuğa ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. İlk müdahalesi yapılan çocuk daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.