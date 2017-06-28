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28 Haziran 2017 16:22

100 bin kişi “Sevgi Sofraları”nda buluştu

“Maltepe’de Ramazan geleneği” sloganıyla 30 gün boyunca her akşam Organik Halk Pazarı’nda birbirinden güzel etkinliklere imza atan Maltepe Belediyesi, “Sevgi Sofraları”nda 100 bin kişiyi ağırladı.

100 bin kişi “Sevgi Sofraları”nda buluştu

28 Haziran 2017 16:22

Ramazan’a özel etkinliklerden olan açık hava sineması ve inanç turları ise, vatandaşlardan büyük ilgi gördü.


11 ayın sultanı Ramazan’ı bir kez daha geride bırakırken, yaptığı Ramazan programıyla adından sıkça söz ettiren Maltepe Belediyesi yine birbirinden güzel etkinliklere imza attı. Ramazan kapsamında Organik Halk Pazarı’nda kurulan “Sevgi Sofraları”nda 70 bin kişiyi ağırlayan belediye, mahalle iftarlarıyla da göz doldurdu. Kendisine bağlı 18 mahallede 30 bin kişiye iftar yemeği veren belediye ekipleri, düzenlediği sohbet programları, konserler, etkinlikler ve gösterilerle de büyüledi. Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın da etkinliklere katılarak vatandaşlara yemek dağıttı.



İnanç turlarına büyük ilgi


Nüfusu 5 binin üzerinde olan Türkiye’nin her köşesinden 24 il derneğini, kurduğu Sevgi Haneleri’nde buluşturan Maltepe Belediyesi, Anadolu’nun farklı kültürlerinin kaynaşmasına ve yöresel tatların vatandaşlara ulaşmasına da vesile oldu. İnanç Turları kapsamında ise belediyenin her mahalleden kaldırdığı otobüsler ile binlerce Maltepeli Fatih’teki Hırka-i Şerif, Eyüp’teki Eyüp Sultan Cami ve Üsküdar’daki Aziz Mahmud Hüdayi Türbesi gibi İstanbul’un önemli inanç merkezlerini ziyaret etme imkanı buldu. Ziyaretlere katılımsa oldukça yoğundu.



Açık havada sinema keyfi


“Çekirdek, gazoz bizden izlemesi sizden” sloganıyla, Maltepe sahile kurulan dev ekranda açık hava nostaljik sinema günleri düzenledi. “Kelebeğin Rüyası”, “Değirmen”, “Annemin Yarası”, “Hokkabaz”, “Kuyucaklı Yusuf”, “Züğürt Ağa”, “Beynelmilel” ve “Organize İşler” gibi Türkiye sinemasının sevilen filmlerini Maltepelilerle buluştu.


Geçtiğimiz sene bir araştırma şirketi tarafından İstanbul’un 39 ilçesini kapsayan “2016 Ramazan Ayı Faaliyet ve Memnuniyet Araştırmasında Maltepe Belediyesi, 4’üncü sırada yer almıştı.




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