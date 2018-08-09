Diğer
Kategoriler
09 Ağustos 2018 10:29

100 günde benzinden 70 litre tasarruf etti

100 gün önce makam aracı yerine neredeyse tamamen bisiklet kullanmaya başlayan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 3 ayda bin kilometreye yakın yol katederek benzinden 70 litre tasarruf etti.

100 günde benzinden 70 litre tasarruf etti

09 Ağustos 2018 10:29


İlçede artan trafik problemine kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla 3 ay önce araçlarla bisikletlerin ortak yolu kullandığı ZEYBİS projesini başlatan Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, proje sürecinde radikal bir karar alarak makam aracı yerine mümkün olduğunca bisiklet kullanmaya başladı. 100 günde bin kilometreye yakın yol kateden Başkan Aydın, 3 ayda benzinden tam 70 litre tasarruf etti. Esnaf ziyaretinden toplantılara kadar Zeytinburnu içindeki neredeyse tüm programlarına bisikletle gidip gelen Başkan Aydın, ayrıca şu ana kadar 28 bin kalori yaktı. Günde 10 kilometreye yakın bisiklet süren Aydın, seyir halindeyken güvenliği de ihmal etmeyip kaskını yanından ayırmıyor.



İşe bisikletle gidip geliyor


Trafik, çevre ve sağlık adına başlatılan ZEYBİS projesini “Trafik devrimi” olarak nitelendiren Aydın’a destek her geçen gün katlanarak artarken projeyle ilgili farkındalık oluşturmak adına her perşembe günü ise yüzlerce vatandaşın katılımıyla 10 kilometrelik bisiklet turları düzenleniyor. 7’den 70’e herkesin aynı anda pedal çevirdiği 10 kilometrelik turda uzun bir konvoy oluşturan kalabalık, Başkan Aydın ile birlikte sokak ve caddeleri turluyor.


Araç ve bisikletlerin ortak yolu kullanmaya başladığı Zeytinburnu’nda artık neredeyse tamamen bisiklet kullanan Başkan Aydın, Zeytinburnu’nda dalga dalga yayılan trafik devriminin İstanbul’daki tüm ilçeleri kapsamasını hedefliyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
32
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç