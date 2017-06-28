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28 Haziran 2017 15:57

102 yaşındaki kadın ameliyatla şifa buldu

Evinde düşerek kalça kemiğini kıran 102 yaşındaki Hanife Saniha Aydın, ilerlemiş yaşına rağmen başarılı bir ameliyatla tekrar sağlığına kavuştu.

102 yaşındaki kadın ameliyatla şifa buldu

28 Haziran 2017 15:57


İstanbul Şişli’de bakıcısı ile birlikte yaşayan Hanife Saniha Aydın, evinde düşerek oğlu tarafından Türkiye Hastanesi’ne kaldırıldı. Bakıcısı tarafından hemen kaldırılan yaşlı kadına kalça kemiği kırığı teşhisi konuldu. İlerlemiş yaşına rağmen riskli bir ameliyata giren Hanife Saniha Aydın, başarılı bir operasyon geçirdi. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacı tarafından gerçekleştirilen ameliyat yaklaşık 2 buçuk saat sürdü ve ameliyatın ardından hastanede bir süre tedavi altında tutulan yaşlı kadın, iyileşerek hastaneden taburcu oldu.



"Annem eskisinden iyi durumda"


Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Aydın’ın oğlu Cem Aydın, "Ameliyata girmeden önce yaşından ötürü çok korkuyorduk. Ama bu ameliyatı da düşmesinden ötürü kalçada kırık olduğu için yaptırmak zorundaydık. Diğer hastaneler annemin yaşından dolayı riskli görüp ameliyatı yapmadılar. Türkiye Hastanesi’nin Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Mehmet Helvacı ameliyatı yaptı. Annem eskisinden iyi durumda, ağrı sızı yok ve ayağa kalkıp 2 günde yürüyebildi" ifadelerini kullandı.




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