108 yaşındaki Asiye Nine’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi görenli hem şaşırtıyor hem duygulandırıyor. Beylikdüzü’nde çocukları ve torunları ile birlikte yaşayan Asiye Nine tek arzusunun ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı görmek olduğunu söylüyor. Asiye Nine, birkaç kez Erdoğan’ı görmeye gittiğini onlarda ise başarılı olmadığını ifade ediyor. Asiye nine, "Annesinin babasının mezarına gittim. Büyük mezarlıktı torunum götürdü. Ama Erdoğan’ı görmeye çok hevesim var" dedi.