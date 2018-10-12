'1+1 Halet ile Nail' Fotoğraf Sergisi ziyaretçilere kapılarını açtı

Ali İhtiyar'ın bir yol hikayesini anlatan ‘1+1 Halet ile Nail' kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar'ın ‘1+1 Halet ile Nail' isimli fotoğraf sergisi, Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde ziyaretçilerini bekliyor. Dün açılışı yapılan sergi, 19 Kasım'a kadar ziyaretçilere açık olacak. Yönetmen Aylin Eren'in ‘Toroslarda Bir Efsane: Karatepe Aslantaş' belgeselinin çekimlerinde, Halet Çambel ve Nail Çakırhan yol hikayesinin fotoğrafları çekilmeye başlanıyor. Fotoğrafları çeken Ali İhtiyar, ortaya çıkan kareleri İnsanların beğenisine sunmak istiyor ve böylece 1+1 Halet ile Nail adlı sergi oluşuyor. Sergi, yönetmen-senarist Aylin Eren ile video sanatçısı Kurtuluş Özgen‘in, 2003 yılında Halet Çambel ve Nail V.Çakırhan' la yollarının kesişmesini anlatıyor.

Sergi açılışı sonrasında, halk müziği sanatçıları Cevahir Karaca ile Kader Çolak mini bir konser verdi. Konser sonrası 'Toroslarda Bir Efsane' filmi de Adnan Saygun Konferans Salonu'nda gösterime sunuldu.

"Güzel kareler ortaya çıkmıştı ve bunları sergilemek istedim"

Ali İhtiyar, “Bu sergi çalışması 2003 yılında Karatepe Aslantaş diye bir belgesel çekmiştik, Halet hoca ve Nail Çakırhan İle ilgili. Serüven orada başladı. Halet hocayı tanıdım, Nail Çakırhan'ı tanıdım. Yaptıkları işler beni çok etkiledi. Süreç içerisinde onları fotoğraflamaya başladım, 2013 yılına kadar. Güzel kareler ortaya çıkmıştı ve bunları sergilemek istedim” dedi.

"Cumhuriyetimizin yetiştirdiği iki önemli değer"

Halet Çambel ve Nail Çakırhan'ın Cumhuriyetimizin yetiştirdiği değerler olduğunu belirten Ali İhtiyar, “Neden bu sergiyi oluşturduk derseniz, Halet Çambel ve Nail Çakırhan Cumhuriyetimizin yetiştirdiği iki önemli değerdi. Yaptıklarının bilinmesini istedik. Bu iki gönül insanının, cumhuriyet aydınının, bilim insanının çalışmalarını ve topluma verdiklerini tanıtmak istedik” diye konuştu.

Program sonrasında gerçekleşen ödül töreninde Maltepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selahattin Yıldız, fotoğraf sanatçısı Ali İhtiyar'a hediye takdim etti.