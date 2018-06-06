Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı’nda, 7,5 milyon sokak lambasının yüzde 30’unun 2023 yılına dek değişmesi öngörülüyor. Türkiye’yi dünyanın lider üreticileri arasına taşıma potansiyeline sahip olan bu stratejik dönüşüm planı, uzman isimlerle birlikte 19-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan IstanbulLight’ta masaya yatırılacak.

Dünyanın önemli fuar organizatörü UBM tarafından Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği (AGİD) ve Aydınlatma Türk Milli Komitesi (ATMK) stratejik ortaklığı ile düzenlenen 11’inci IstanbulLight Uluslararası Aydınlatma ve Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi 19-22 Eylül 2018 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşiyor. Türkiye’nin yanı sıra Orta Doğu, Afrika, Doğu Avrupa, Balkanlar, BDT Ülkelerinden 8000’i aşkın sektör profesyonelini ağırlamaya hazırlanan IstanbulLight Fuarı 250’nin üzerinde firmanın en yeni ürün ve teknolojilerine ev sahipliği yapıyor.

Bu sene IstanbulLight Fuar’ı kapsamında düzenlenecek olan IstanbulLight Forumu, uzman isimler ve aydınlatma sektörünün en çarpıcı konularını ele alacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı (2017-2023) kapsamında, tüm sokak aydınlatmalarında enerji verimliliğinin gözetilmesi ve bu doğrultuda gerçekleştirilecek LED dönüşümü, bu sene aydınlatma sektörüne şekil verecek en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Dönüşümün; kamu, akademi, finans, Ar-Ge, üretim, tasarım, satış gibi her ayağının konuşulacağı IstanbulLight Forumu, sokak aydınlatmalarındaki değişimin yol haritasının çizilmesine olanak sunacak.

Dükkancı: "IstanbulLight Forumu çok daha kritik bir görev ve misyon üstleniyor"

UBM EMEA IstanbulLight Marka Direktörü Mehmet Dükkancı, "11’inci IstanbulLight Fuarı’nın temel hedeflerinden biri sektörümüzü uluslararası çapta güçlü bir konuma taşımak için gerekli bilgi, deneyim ve network paylaşım alanını oluşturmaktadır. Bu anlamda, fuar kapsamında düzenlediğimiz IstanbulLight Forumu, stratejik bir role sahip. Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı ile birlikte aydınlatma sektörü hem endüstrinin hem de ülkemizin gelişimi için sıra dışı bir önem kazandı. Dolayısıyla bu yıl IstanbulLight Forumu çok daha kritik bir görev ve misyon üstleniyor. Bu bilinçle forum gündemimizin temel konularından biri sokak aydınlatmalarındaki dönüşüm olacak, tüm taraflarıyla bu konuyu masaya yatırarak büyüme odaklı bu dönüşüme zemin hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

Gök: "Teşvik ve yatırımla istenilen düzeye kolaylıkla ve hızla gelmek mümkün"

AGİD Başkanı Fahir Gök, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın almış olduğu kararlar çerçevesinde, aydınlatma sektörü küresel bir güç olma potansiyeline sahip. 2023 yılına dek ülkemizdeki 7,5 milyon sokak aydınlatmasının yüzde 30’u verimli, yenilikçi LED ışık kaynaklı armatürler ile değiştirilecek. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) modelinin kullanılacağı bu dönüşüm için Türkiye’deki yerli üreticiler yüksek bir potansiyele sahip. Gerekli altyapılarımız mevcut, teknoloji ve teknik birikim anlamında da teşvik ve yatırımla istenilen düzeye kolaylıkla ve hızla gelmek mümkün. Kamudan akademiye, finanstan Ar-Ge’ye, üretim teknolojilerinden tasarıma pek çok alanda dönüşüm anlamına gelen bu plan tamamlandığında Türkiye aydınlatma sektörü de artık üretimini yurt dışı pazarlara sunabilen, dünya lideri bir ülke konumuna ulaşabilir. Ölçek ekonomisi ile baktığımızda bu büyüklükte bir üretim oluşturmak demek, dünya devleri ile aynı sahneye çıkmak anlamına geliyor. Dolayısıyla aydınlatma sektörü kendini yeniden oluşturma ve Türkiye’ye yeni bir çehre kazandırma şansını elinde tutuyor. IstanbulLight Fuarı ve Forumu’nda bu dönüşüme rehberlik etmek üzere konunun uzmanlarıyla bir araya geleceğiz ve bu potansiyeli gerçeğe dönüştürmenin yollarını konuşacağız" dedi.

Onaygil: "Fuarda gerek yurt dışından gerek yurt içinden uzmanlar ve fikir önderleriyle özel bir platform oluşturacağız"

ATMK Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil, “Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı kapsamında sokak aydınlatmalarındaki dönüşüm aynı zamanda akıllı şehir yolculuğuna da hizmet edecek entegre bir güce sahip. Bu gücü kullanmak üzere Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın himayesinde büyük bir yapısal dönüşüm hedefleniyor. Bir yandan da can ve mal güvenliği yönü ile çok önemli bir kamu hizmeti olan sokak aydınlatmalarında gerekli aydınlatma kriterlerinin maliyet-etkin çözümlerle sağlanması amaçlı bir dizi yasal ve yapısal çalışmalar gerçekleştirilmekte. Bu kapsamda biz sektör temsilcilerine düşen görev ise en yenilikçi ve en doğru şekilde bu dönüşüme hazırlanarak Türkiye’ye her anlamda fayda sunacak bu planı hayata geçirmek. Bu konuda yol haritamızı netleştirmek için IstanbulLight Fuarı ve Forumu’nda gerek yurt dışından gerek yurt içinden uzmanlar ve fikir önderleriyle özel bir platform oluşturacağız” açıklamasını yaptı.