Diğer
Kategoriler
25 Kasım 2017 01:29

11.’İstanbul Kastamonu Günleri’ başladı

Fatih Belediyesi evsahipliğinde düzenlenen 11.

11.’İstanbul Kastamonu Günleri’ başladı

25 Kasım 2017 01:29

’İstanbul Kastamonu Günleri’ start aldı. Açılış programına katılan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir “ 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesin’de kastamonulu vatandaşlarımız bu vatanı korumak uğruna canlarını feda etmişlerdir” dedi.


Kastamonu Valiliği himayelerinde, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonulular Dayanışma Derneği’nin (KAS-DER) işbirliğiyle 22-26 Kasım tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanında 11’incisi düzenlenen ‘İstanbul Kastamonu Günleri’ devam ediyor. Kastamonu yöresel lezzetlerinin, tarihi ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Etkinlik kapsamında bugün düzenlenen programa Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’ın yanı sıra sanat, iş dünyasından önemli isimler katıldı.


Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir Yenikapı etkinlik alanında yer alan kastamonu yöresel lezzetleri standlarını tek tek ziyaret etti. Esnafla sohbet eden Mustafa Demir, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların bu istediği geri çevirmedi.


“ Vatan söz konusu olduğu zaman Kastamonulular gereğini yapmıştır”


Kastamonuluların vatan savunmasındaki cesaretini anlatan Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, “ Kastamonu’nun benim için ayrı önemi vardır kurtuluş zamanı bir kere bile düşman işgaline uğramıştır. Vatan söz konusu olduğu zaman ‘çiğnerim çiğnenirim hakkı tutar kaldırırım’ diyen Kastamonulular. 15 Temmuz gecesi Vatan Caddesi’nde Kastamonulu kardeşlerimin ne kadar cesur ve cevval olduğunu kendi gözlerimde gördüm. Baktığımız zaman o gece gazi olan Yakup Pamuk, İmam Adem Tunoğlu ve Cengiz Özdemir kardeşlerimizin kahramanlıklarını unutmamamız gerekiyor” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İSTANBUL HABERLERİ
İSTANBUL HAVA DURUMU
16
°
C
Sisli
  • Cumartesi
    Sisli
    16°C
  • Pazar
    Sisli
    17°C
  • Pazartesi
    Yağmurlu
    17°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    KartTR Astropay
    Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-turkey.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç