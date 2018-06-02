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02 Haziran 2018 21:47

12 bin vatandaş oruçlarını TÜYAP’ta kurulan sofralarda açtı

TÜYAP’ta kurulan sofralarda yaklaşık 12 bin vatandaş hep birlikte oruçlarını açtı.

12 bin vatandaş oruçlarını TÜYAP’ta kurulan sofralarda açtı

02 Haziran 2018 21:47

Fuar merkezinde ürünlerin sergilendiği alışıldık görüntüler yerine genciyle yaşlısıyla vatandaşların aynı sofralarda buluştuğu Ramazan ayının iklimine uygun görüntüler oluştu.


Büyükçekmece Belediyesi’nin yıllardır geleneksel olarak düzenlediği iftar bu yıl da binlerce vatandaşın katılımıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. İftara TBMM CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yaklaşık 12 bin vatandaş katıldı. İftar programıyla TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde ürünler sergilendiği fuar görüntüleri yerine Ramazan Ayının iklimine uygun görüntüler oluştu. Ramazan’ın birlik ve beraberlik ruhunun oluşturulduğu fuar merkezinde binlerce vatandaş birbirini hiç tanımasa da Ezanın okunmasıyla aynı sofralarda dualarla oruçlarını açtı. Programda bir konuşma yapan CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, 24 Haziran’da gerçekleşecek olan seçimlerin milletin lehine sonuçlanmasını temenni ettiğini belirtti. İftarın ardından ise müzisyenlerin çeşitli enstrümanlarla çaldığı tasavvuf müzikleri vatandaşlar tarafından beğeniyle dinlendi.



“Zengini de fakiri de aynı masada İşte Ramazan bu”


Binlerce vatandaşın buluştuğu iftar programına ev sahipliği yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Akgün, “Mutlu bir tablo çünkü 12 bin kişiyle aynı sofrada aynı anda oruç açmak insana bir başka haz veriyor. Büyükçekmece ailesinin buluşma sofrasında Ramazan’ın güzelliğini, bereketini, zenginliğini yaşıyoruz. Ekmeğimizi, suyumuzu paylaşıyoruz. Herkes aynı masada zengini de fakiri de aynı masada İşte Ramazan bu” ifadelerini kullandı.



“Çok güzel bir yakınlaşma”


Birbirini hiç tanımayan insanların aynı sofralarla yiyeceklerini paylaşarak iftar yapmalarının çok güzel olduğunu belirten Nuran Küçükkurtoğlu, “Bir Büyükçekmeceli olarak çok mutluyum Hasan Akgün’den çok memnunuz. Herkesin katıldığı bu iftar çok güzel bir yakınlaşma” ifadelerini kullandı.



“20 yıldır katılıyorum”


İftar sofralarının birlik ve beraberliği pekiştiren önemli alanlar olduğunu belirten Aynur Kantarcıoğlu, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz Allah kabul etsin diyoruz. 20 yıldır katılıyorum Allah ömür versin yine katılmayı nasip etsin. Çok güzel, hepimiz bir aradayız, kardeşlik budur” dedi.




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