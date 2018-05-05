12. geleneksel Haliç yelken yarışları başladı

Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Yelken Federasyonu işbirliği ile bu yıl 12’ncisi düzenlenen Geleneksel Haliç Yelken Yarışları Hasköy sahilde başladı. Optimist ve Laser 4.7 tipi yelkenliler ile Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü önünden başlayıp, Türkiye Yelken Federasyonu’nun belirlediği parkur içerisinde gerçekleşecek yarışlara, 8 kulüpten 60 genç sporcu katıldı. Yarışlarda, Beyoğlu Belediyesi Yelken Kulübü’nde eğitimlerine devam eden ve yaşları 7 ila 18 arasında değişen 9 sporcu da Beyoğlu’nu temsil etti.

“Asıl bu spor aracığıyla biz gençlerimize ufukta vermiş oluyoruz”

Deniz sporlarının önemli olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ”Gerçekten mutlu ve gururluyum.14 yıldır görevdeyim ve göreve gelişimin 3-4 yılında su sporlarını özellikle optimist alanında bu konuya eğildik. Bugün yelken yarışlarının 12’ncisini gerçekleştiriyoruz. Bugüne kadar bin tane öğrencimiz olmuş ve sabit daimi 35 aktif sporcumuz var. Buna bakarken bir kaç zaviyeden baktık. Önce gençlerimiz dedik. Gençlerimiz denize bu kadar yakınken suya bu kadar yakınken sudan ve denizden uzak olmaları doğru değil dedik. Onlara hayatlarına heyecan verecek spora katacak futbolun dışında bir şey yaptıracak bir alan açmayı düşündük ve bu mahalleden bin öğrenciyi denize alıştırmak bizim için kıymetliydi. İkincisi deniz bizim veli nimetimiz ondan balıkta geliyor ondan ticarette yapılıyor turizmde yapılıyor. Asıl bu spor aracığıyla biz gençlerimize ufukta vermiş oluyoruz. Bu ufuğun içerisinde meslek edinecek gemiye, gemiciliği onu taşımacılığa yöneltmek istiyorduk. Eminim ki bu bin kişi içerisinde geleceğini buna endekslemiş insanlar çıktı. Haliç bizim sahilimiz var ve buraların anlamlanması ve gelişmesi gerekiyor. Başladığımız da bunları düşünüyorduk bugün bunları realize etmenin gururunu yaşıyoruz” dedi.

Yarışmada dereceye girenlere 6 Mayıs Pazar günü saat 16.00’da düzenlenecek tören ile kupa ve madalyaları takdim edilecek.