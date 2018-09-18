12. TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası başlıyor

TÜBAD Mehmet Baturalp Basketbol Turnuvası cuma günü başlayacak.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleşen basın toplantısında turnuvanın tanıtımı yapılırken, turnuvada tip 1 diyabetli çocuklar ile ünlüler de maç yapacak. Turnuvaya Khimki, Darüşşafaka Tekfen, Anadolu Efes ve Banvit katılacak. 21 Eylül Cuma günü Khimki - Darüşşafaka Tekfen ve Anadolu Efes - Banvit maçları oynanacak. İlk gün karşılaşmalarını kazanacak ekipler 22 Eylül Cumartesi günü final mücadelesinde karşı karşıya gelecek.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği Başkanı Çetin Yılmaz, bu turnuvanın yanı sıra, genç takım oyuncularının da yer alacağı organizasyonun düzenleneceğini belirtti. Bu turnuvanın da Doğan Hakyemez adına düzenleneceği kaydedildi. Yılmaz, TÜBAD olarak da basketbolu geliştirme adına önemli çalışmalar içinde olduklarını söyledi.

Diyabetli Çocuklar Vakfı Başkanı Prof. Dr. Şükrü Hatun, tip 1 diyabet hastalığının az bilinen bir konu olduğunu vurgulayarak, "Turnuva sayesinde bu hastalığı da anlatacağız. Tip 1 hastalığını kimse anlayamaz. Genç takımların katılacağı turnuvaya ön ayak olan basketbolcu Alper Saruhan tip 1 diyabet hastası. Bu turnuvayla hem tip 1 diyabetli çocukların basketbol heyecanını yukarıda tutmayı hem de bu hastalığın sorun olmadığını göstermeyi istiyoruz" dedi.

Turnuvada yer alacak oyunculardan 10 yaşındaki Barış Günay Özenoğlu, "Diyabet spor için engel değildir" derken, 16 yaşındaki Egemen Şenol da, "7 yıldır diyabetliyim, 3 yıldır da lisanslı basketbol oynuyorum. Diyabet spora engel değildir" ifadelerini kullandı. Açıklamaların ardından toplu fotoğraf çekimi yapıldı.