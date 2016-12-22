12 yaşında Türkiye birincisi

Ülkemizde günden güne bilinirliği artan, hem fizik hem de stratejiyi bir arada kullanmayı gerektiren spor dallarından Oryantiring’de Avrupa ve Türkiye yarışlarında elde ettiği başarılarla öne çıkan 12 yaşındaki Orkunt Tek, İzmir Bergama’da düzenlenen 1. Kademe 16B kategorisi yarışlarında da 16 yaşındaki büyüklerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne çıktı.

Daha önce de birçok ulusal ve uluslararası müsabakadan madalyayla dönen Orkunt Tek, Eylül ayında düzenlenen Strumica Güneydoğu Avrupa Şampiyonasını da dördüncü olarak tamamlamıştı. Başkent Üniversitesi Özel Ayşeabla Okulları yedinci sınıf öğrencisi olan Orkunt Tek, 3 yıldan bu yana Ankara Oryantiring Spor Kulübü (AOSK) lisanslı sporcusu ve 2014 yılından itibaren katıldığı müsabakalarda, genç yaşına rağmen birçok kez birincilik ede etmeyi başardı.